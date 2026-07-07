¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
EMOCIÓN

Lionel Scaloni se quebró de emoción tras la hazaña de la Selección argentina ante Egipto

en el Mundial: “Ya está...”
El equipo de Messi perdía 2-0, pero con goles de Cuti Romero, el capitán y Enzo Fernández, logró una victoria histórica y avanzó a cuartos de final en Atlanta.

Por El Litoral

Martes, 07 de julio de 2026 a las 15:31

La Selección argentina escribió otra página épica en el Mundial al dar vuelta un partido que parecía perdido ante Egipto y meterse en los cuartos de final.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni caía 2-0, con un penal errado por Messi en el primer tiempo, pero en los minutos finales desató el delirio de los hinchas en el estadio de Atlanta.

La reacción del entrenador fue tan intensa como el partido. Apenas terminado el encuentro, Scaloni se mostró visiblemente emocionado y, con la voz quebrada, alcanzó a decir: “Estoy muy emocionado”.

Movió la cabeza, agregó un escueto “ya está, me tengo que ir” y se retiró al vestuario sin poder contener las lágrimas.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias
PUBLICIDAD