Lionel Scaloni se quebró de emoción tras la hazaña de la Selección argentina ante Egipto

La Selección argentina escribió otra página épica en el Mundial al dar vuelta un partido que parecía perdido ante Egipto y meterse en los cuartos de final.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni caía 2-0, con un penal errado por Messi en el primer tiempo, pero en los minutos finales desató el delirio de los hinchas en el estadio de Atlanta.

La reacción del entrenador fue tan intensa como el partido. Apenas terminado el encuentro, Scaloni se mostró visiblemente emocionado y, con la voz quebrada, alcanzó a decir: “Estoy muy emocionado”.

Movió la cabeza, agregó un escueto “ya está, me tengo que ir” y se retiró al vestuario sin poder contener las lágrimas.