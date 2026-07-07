Con dedicatoria a Donald Trump, Bélgica goleó y eliminó a Estados Unidos

Bélgica derrotó 4 a 1 a Estados Unidos por los octavos de final y lo eliminó del Mundial 2026. La selección europea no tuvo inconvenientes contra el último anfitrión que quedaba en pie y cerró la clasificación con una goleada que la posiciona para enfrentar a España por los cuartos.

El partido se jugó en Seattle en medio de la polémica generada por el presidente de Estados Unidos. Horas antes del encuentro, Donald Trump afirmó que intervino para que la Fifa levantara la sanción de Florian Balogun, expulsado en el partido anterior contra Bosnia.

Topo Gigio y dedicatoria

Tras convertir el 4 a 1, el jugador del Napoli, Romelu Lukaku, hizo el gesto del "Topo Gigio" frente a los hinchas de Estados Unidos. Luego miró hacia el palco donde se encontraba el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, e imitó el baile que Trump suele realizar con la canción "YMCA", de Village People.

La denuncia de Bélgica

Antes del partido, la Federación Belga anunció que impugnaría la presencia de Balogun si el delantero era habilitado para jugar. Además, difundió un comunicado en el que cuestionó el procedimiento de la Fifa.

Según la federación, el organismo negó información sobre el caso, convirtió un pedido de explicaciones en una apelación para luego declararla inadmisible y eliminó de la reunión previa al encuentro el apartado de las suspensiones automáticas de jugadores.