La publicación del Flaco López tras la histórica remontada de Argentina: “Creer hasta el final”

Después de la histórica remontada de la Selección Argentina ante Egipto para meterse en los cuartos de final del Mundial 2026, el correntino José "Flaco" López expresó su alegría en las redes sociales. El delantero de Palmeiras publicó un mensaje de aliento con fotos junto a su compañeros, su familia y un guiño a Corrientes.

El correntino no sumó minutos en la victoria 3 a 2, pero vivió la emoción de la remontada desde el banco de suplentes. "Qué lindo es ser Argentino. Creer hasta el final", publicó el "Flaco" en Instagram luego de que la Selección quedará entre los ocho mejores de la Copa del Mundo.

Además, López también compartió una foto en las tribunas junto a su familia con una bandera de San Lorenzo, la localidad correntina de donde es oriundo.

El mensaje de "Flaco" López: "Nunca renuncies"

Además, entre las fotos de la publicación, el "21" de la Selección incluyó una imagen de Michael Jordan con una frase motivacional: "Si renuncias una vez, se convierte en un hábito. Nunca renuncies", en clara sintonía con la remontada que protagonizó el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Hasta el momento, el futbolista correntino disputó un encuentro en el Mundial: ingresó a los 81 minutos en la victoria ante Jordania en reemplazo de Julián Álvarez.

Tras eliminar a Egipto, la Selección Argentina enfrentará este sábado a Suiza por los cuartos de final. El equipo encabezado por Lionel Messi buscará un lugar entre los cuatro mejores del certamen frente al conjunto europeo que eliminó a Colombia por penales.