La Fifa respaldó el arbitraje de Argentina-Egipto y defendió las decisiones del VAR

La victoria de la Selección Argentina sobre Egipto por 3-2, que selló la clasificación a los cuartos de final tras una remontada histórica, sigue con repercusiones. Luego de las críticas respecto al arbitraje, ayer la Fifa salió a respaldar las decisiones adoptadas durante el encuentro.

El encargado de marcar la postura oficial fue Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje de la Fifa, quien defendió el trabajo del francés François Letexier y del VAR, a cargo de Jérôme Brisard.

La federación de Egipto había cuestionado dos acciones puntuales: el gol anulado por una infracción previa a Lisandro Martínez y una presunta falta de Julián Álvarez sobre Mohamed Salah en la jugada que terminó con el 3 a 2 de Enzo Fernández.

En una entrevista con el sitio oficial de la Fifa, Collina explicó el criterio utilizado para implementar la tecnología: "Cada vez que se marca un gol, el VAR revisa la fase de posesión en ataque. Si se observa una falta en la elaboración de la jugada y se considera que ha influido en el gol, se recomendará una revisión en el terreno de juego", sostuvo.

El ex árbitro italiano remarcó además que no existe un límite de tiempo o distancia respecto de la acción previa que puede ser revisada. En ese sentido, puso como ejemplo la jugada que derivó en la anulación del gol de Egipto.

"Vimos un ejemplo de esta situación en el Argentina-Egipto, donde el número 19 egipcio, Marwan Attia, pisa claramente al número 6 argentino, Lisandro Martínez. Una falta es una falta. Independientemente de que parezca 'obvia', si el árbitro no la ha visto sobre el terreno de juego, el VAR puede intervenir", afirmó.

Del mismo modo, Collina también se refirió al reclamo por el supuesto penal de Julián Álvarez: "Pisar a un rival es falta. En cambio, si un defensor toca primero el balón y, a continuación, se produce un contacto normal entre los jugadores, no se considera infracción. Tanto el árbitro como el VAR consideraron que entre Mohamed Salah y el número 9 de Argentina se produjo un contacto normal en el fútbol", sostuvo.

El director de Arbitraje de la Fifa concluyó que, si bien algunas decisiones siempre tienen un componente subjetivo, el organismo está conforme con la manera en que se aplicaron estos criterios durante la Copa del Mundo.