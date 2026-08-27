Alpine confirmó a Franco Colapinto como piloto titular para la temporada 2027

Alpine confirmó la extensión del contrato de Franco Colapinto para la temporada 2027 y el argentino seguirá como titular en la Fórmula 1 por un año más. El anuncio de la escudería francesa terminó con las versiones que ponían en duda el futuro del piloto en la máxima categoría del automovilismo.

La decisión ratifica la confianza del equipo en Colapinto para las próximas etapas de su proyecto deportivo. Alpine destacó su desempeño en las últimas carreras y su adaptación al monoplaza.

Alpine apuesta por la continuidad

La confirmación llegó pocos días después del Gran Premio de Países Bajos, donde el argentino terminó 14. Para la escudería, el rendimiento mostrado por Colapinto durante lo que va de temporada fue determinante, ya que mostró regularidad y logró sumar varios puntos en distintas fechas.

Con la renovación de Colapinto, Alpine busca mantener estabilidad en su alineación de pilotos y proyectar con mayor previsibilidad sus próximos compromisos. Para el argentino, en tanto, representa poder consolidarse en la grilla estable de la Fórmula 1.

Los pilotos confirmados para 2027

Estos son, hasta el momento, los pilotos confirmados para la siguiente temporada: