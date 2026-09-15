Domingo Meza y su paso por los Juegos Suramericanos: récord personal, lesión y un nuevo desafío en México

Domingo Meza cerró su participación en los Juegos Suramericanos 2026 con una lesión leve, pero con una mejora en su marca personal. El pesista correntino habló con “O sea, digamos” sobre su llegada a la élite del deporte y adelantó su próximo objetivo, el Panamericano Juvenil de Pesas que disputará en México.

Su participación en Santa Fe terminó con alarmas a causa de una molestia en el brazo, aunque el diagnóstico inicial descartó una lesión de gravedad. “En el último envión se me descarriló la barra y se me hiperextendió el codo. Es un esguince leve”, contó el correntino.

Ahora Meza continuará su recuperación en la Villa Olímpica de Santa Fe antes de viajar a México. “Con el tratamiento, la herida va a evolucionar para mejor; hoy me levanté y no está inflamada. Es una leve lesión que demanda una semana”, explicó.

El pesista correntino quedó en el quinto puesto y levantó 265 kilos en total, en una competencia que tuvo como ganador al colombiano Francisco Mosquera.

Una experiencia que motiva de cara al futuro

Más allá del resultado deportivo y su nuevo logro personal, el correntino habló de la importancia de representar a Argentina. “Estoy muy contento, todos queremos defender los colores nacionales y más en un evento tan grande como los Juegos Suramericanos”, sostuvo.

Además, destacó la importancia de enfrentarse con algunos de los principales exponentes internacionales a nivel absoluto. “Competí con gente que nunca pensé que iba a ver en la vida; tuve a cuatro campeones mundiales en mi tanda. Me emociona”, relató.

Y después se sinceró sobre sus aspiraciones en la élite del deporte: “Ojalá en cinco años pueda llegar a ese nivel, es algo que me da ganas de seguir entrenando y no aflojar”.

En Santa Fe, Meza consiguió superar su registro anterior y estableció una nueva marca personal en la categoría de hasta 65 kilos. El crecimiento llega antes de la competencia en México que tendrá una característica diferente: será exclusivamente para atletas de la categoría Sub 20.

“Aspiro a recuperarme bien del codo derecho y en México tengo las expectativas altas”, adelantó. El certamen le permitirá medirse nuevamente en una categoría acorde a su edad, después de enfrentar en Santa Fe a deportistas con alrededor de 20 años de experiencia.

Más allá de lo deportivo, el alto rendimiento también implica afrontar costos de preparación y viajes internacionales. En ese sentido, Meza señaló que actualmente no recibe una beca de Nación, aunque sí cuenta con el respaldo de la Secretaría de Deportes de la Provincia de Corrientes.

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