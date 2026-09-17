Lionel Messi rompió otro récord y fue campeón con el Inter Miami

Lionel Messi fue protagonista en la consagración del Inter Miami, que venció 2-0 a Cruz Azul y ganó la Campeones Cup 2026. El argentino marcó el primer gol y llegó a los 100 tantos con la camiseta del equipo estadounidense.

Messi, el máximo goleador de las finales

Messi abrió el marcador a los 24 minutos del primer tiempo con un cabezazo tras un centro de Luis Suárez. El Inter dominó el encuentro aunque en el complemento Cruz Azul generó situaciones para acercarse al empate.

Sin embargo, los dirigidos por Cristian "Kily" González ampliaron la ventaja con un tanto del brasileño Casemiro. En el gol del ex Real Madrid, el astro argentino también fue protagonista ya que fue quien dio la asistencia.

Con el triunfo ante los mexicanos, "Las Garzas" conquistaron el cuarto título de su historia y Messi alcanzó los 36 goles en finales, por lo que estiró su ventaja como el máximo anotador histórico en partidos por títulos. Además, la vitrina del rosarino es la más laureada del fútbol mundial: lleva 47 consagraciones oficiales.