El correntino Lautaro Midón ganó el oro en los Juegos Suramericanos y encabezó un podio argentino

El tenista Lautaro Midón ganó la medalla de oro en singles de los Juegos Suramericanos 2026 y encabezó un podio completamente argentino. En la final en Rosario, el correntino derrotó a su amigo Juan Manuel La Serna por 6-3 y 6-2.

Podio argentino

Midón, primer clasificado del cuadro, tomó rápidamente el control del partido y se impuso en dos sets ante La Serna, con quien ayer logró la medalla de plata en dobles.

La jornada bajo el intenso sol y los 26° sobre la cancha tuvo un dato particular para el tenis argentino: los tres lugares del podio de singles quedaron en manos de representantes nacionales. Luciano Ambrogi, quien perdió con Midón en las semifinales, se hizo con el bronce tras vencer al venezolano John Echeverría por 7-6 (7-5) y 6-3.

Midón, La Serna y Ambrogi, los argentinos que se quedaron con el podio.

Medalla de plata en dobles

Antes de enfrentarse en singles, Midón y La Serna formaron dupla y llegaron hasta la final del dobles masculino. En ese partido, los argentinos no pudieron quedarse con el oro y perdieron ante los colombianos Sebastián Gómez y Cristian Rodríguez.

A los argentinos se les escapó el oro en el súper tie-break y el partido terminó con victoria colombiana por 2-6, 7-6 (13-11) y 10-7.