Boca eliminó a Vélez por penales y se enfrentará a Racing en la Copa Argentina

Boca avanzó a cuartos de final de la Copa Argentina 2026 tras superar a Vélez y chocará con Racing en la próxima ronda. El partido de ayer por la noche en Córdoba terminó 0-0 y la clasificación se definió desde los doce pasos, donde Álvaro Montero fue la figura.

El equipo del Vasco Arruabarrena fue el que más buscó el gol durante el desarrollo de los 90 minutos. Sin embargo, no consiguió convertir las oportunidades que tuvo frente al arco rival.

Pese a la poca creación de juego, Vélez tuvo la posibilidad de quedarse con la victoria en el último momento del partido. Dilan Godoy ejecutó un penal, pero su remate dio contra uno de los postes.

Boca y los penales

De esta manera, sin vencedor en el tiempo regular, la clasificación se resolvió mediante una definición por penales que terminó favorable al conjunto Xeneize.

Tomás Marchiori sostuvo las posibilidades de Vélez al atajar el remate de Enner Valencia, pero el arquero xeneize apareció y sentenció los disparos de Elías Gómez y Thiago Silvero.

Con este resultado, Boca completó el cuadro de la Copa Argentina y aseguró su lugar entre los ocho mejores. En los cuartos de final, el Xeneize se enfrentará con Racing.



