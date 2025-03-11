Furia ya tuvo su primera y fuerte pelea en Gran Hermano: así fue el cruce con Eugenia

Claramente Juliana Scaglione ansiaba una revancha en la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe) tras su salida en la edición anterior a manos de Martín Ku. Así, gracias al Golden Ticket Furia volvió al juego este lunes y se huele que va por todo.

Así, luego de su entrada triunfal junto a Cariño, el reno de telgopor al que se aferró el año pasado, Juliana impactó a los participantes de la edición en curso y no titubeó en desafiar a Eugenia Ruiz.

“No le tengo miedo a nadie, y menos en mi casa”, deslizó picante la entrenadora mientras recorría la casa que la tuvo como protagonista excluyente un año atrás, lo que resonó fuerte en Eugenia quien no tuvo miedo alguno en enfrentarla.

“Ahora es mi casa, mami”, le respondió altiva Ruiz con un dejo de molestia por su presencia. “¡Ah, no sé! Creo que es la casa de los chicos primero”, retrucó inmediatamente Scaglione para remarcarle que ella no forma parte del plantel original de participantes. Pero Eugenia no se quedó atrás y se hizo valer al asegurar: “Ahora es mía también”.

En tanto, mientras continuaba su recorrido, Juliana no se movió de su postura e insistió picante: “No, no creo que sea tuya”. ¡Tremendo!

