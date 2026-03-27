Virginia Gallardo enfrentó los rumores de romance con Roberto García Moritán: qué dijo

Un simple gesto en redes sociales puede desatar un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo. Eso fue lo que pasó en las últimas horas, cuando Fernanda Iglesias lanzó un enigmático en Puro Show (eltrece) y dejó a todos con la boca abierta: ¿hay algo más que likes entre Roberto García Moritán y Virginia Gallardo?

La periodista no dudó en sembrar la duda. “Voy a tirar un dato como algo que puede estar gestándose”, advirtió Iglesias, generando suspenso en el estudio. Sin confirmarlo, pero con la intuición afilada, apuntó directo a García Moritán y Gallardo. El dato que encendió la mecha: una creciente interacción entre ambos en redes sociales.

Según detalló la panelista, el empresario y exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires le comenta todo y le pone like a cada posteo de Gallardo. Para muchos, un simple ida y vuelta virtual. Para otros, la señal de que podría haber un interés que va más allá de lo digital.

Sin embargo, la diputada no dejó dudas sobre lo que realmente pasa con el exmarido de Pampita. “No es cierto”, respondió a TN. Un mensaje tan corto como contundente, que no deja lugar a especulaciones.

Virginia Gallardo mostró fotos de cuando no era famosa, recibió críticas hirientes y estalló contra los haters

Virginia Gallardo se cansó de que critiquen la provincia de Corrientes e hizo posteos contundentes para que sus seguidores conozcan más sobre su provincia. En agosto de 2025 compartió fotos de los festivales en los que participó antes de ser famosa y ni se imaginó que recibiría comentarios lapidarios.

“Hasta que entiendan lo que significa para nosotros ser correntinos y dejen de burlarse”, disparó antes de leer una catarata de mensajes. “Ella pretende que porque alguna vez fue reina de la naranja y sandia la voten”, “De repente se acordó de que es correntina”, “¿Por qué fuiste elegida miss naranjas, miss pomelos, miss manzana y miss mandioca hay que votarte?“, ”Qué pesada", “En esa época eras más hermosa, ¿por qué te retocaste tanto?“, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron.

Cansada de los haters y de que le preguntaran si este era el currículum para que la gente le diera su voto cuando se postuló como candidata por la Libertad Avanza disparó: “¡No! Solamente para contarles de mi provincia y el orgullo que me genera haberlos representado en varias oportunidades".

TN