Roberto García Moritán habló de su relación con Virginia Gallardo y lanzó: "Quiero que sea gobernadora de Corrientes"

Roberto García Moritán volvió a quedar en el centro del escenario mediático, aunque esta vez lejos de los conflictos judiciales o su separación de Carolina "Pampita" Ardohain.

Invitado al ciclo de Moria Casán, el empresario y dirigente político se refirió a su presente junto a Virginia Gallardo. Entre la estrategia electoral y la ambigüedad romántica, Moritán dejó definiciones que sacudieron tanto la agenda de espectáculos como la política correntina.

El economista no ahorró halagos para la diputada nacional por Corrientes, intentando enmarcar el acercamiento en un proyecto de poder. “Quiero que sea gobernadora de Corrientes”, disparó de entrada, sorprendiendo al auditorio.

Para justificar su apuesta, detalló las virtudes de la legisladora: “Ella ha demostrado lo inteligente que es. Es simpática, conocida, empática y quiere a su provincia”.

Entre las urnas y la intimidad

Según el relato de Moritán, el vínculo se gestó de manera orgánica a partir de intereses comunes en la agenda pública tras compartir espacio en el programa Mujeres Argentinas. “Empezamos conversando temas de actualidad. Me parece un gran perfil para Corrientes y bajo esa insistencia empezamos a hablar”, detalló sobre el inicio de un diálogo que hoy trasciende lo estrictamente profesional.

Pese a los elogios, el invitado se mostró cauto al hablar de amor, aunque no ocultó su atracción por la correntina. “Es monísima, por supuesto, pero yo todavía no tengo el foco ahí”, señaló, para luego lanzar una frase sugerente sobre la etapa inicial de los vínculos: “Tiene su encanto cuando una relación es clandestina”.

Además, describió su perfil de conquista actual: “Me fijo en el conjunto, me gusta la mirada y la energía. Me gustan bien argentinas, bien latinas”.

El misterioso mensaje de Gallardo

La tensión en el estudio aumentó cuando el periodista Gustavo Méndez leyó un mensaje enviado en vivo por la propia protagonista. La respuesta de Virginia Gallardo, cargada de ironía, no hizo más que profundizar la incertidumbre: “Si supieran cuánto tengo para decir con respecto a Roberto García Moritán. Les mando un beso, sobre todo a Roberto”, escribió la legisladora.

Sin confirmar un noviazgo formal, Moritán cerró la entrevista proyectando lo que sería una cita ideal con la diputada: "Invitarla a mi casa, cocinar juntos, abrir una botella de vino e ir conociéndonos". Por ahora, la "insistencia" de las charlas continúa, moviéndose en esa delgada línea que separa una alianza política de un romance de alto perfil.

*Con información de minutouno.com