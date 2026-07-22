Rosalía pidió perdón y explicó por qué compartió el video contra la Selección Argentina

Rosalía pidió disculpas luego de la polémica que generó al compartir en TikTok un video de la actríz Mía Khalifa con burlas hacia la Selección Argentina. La publicación provocó una fuerte reacción de sus seguidores, lo que llevó a la artista a aclarar lo ocurrido antes de sus shows en el país.

"Mala mía" y el motivo

A través de una historia en Instagram, la cantante explicó que reposteó el video porque estaba musicalizado con "La perla", una de las canciones de su álbum Lux.

"Le di compartir porque sonaba 'La perla'. Ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", escribió Rosalía junto a una bandera argentina y varios emojis de llanto.

Cómo comenzó la polémica

La publicación original pertenece a la actríz pornográfica Mía Khalifa, quien celebró la derrota del equipo de Lionel Messi con un mensaje irónico acompañado por un fragmento de la canción y la frase: “Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”.

Respecto a la canción de Rosalía, el término "perla" se utiliza para referirse a "alguien que se comporta mal, es problemático o no es de fiar".

Tras la repercusión, y antes de pedir disculpas, Rosalía eliminó el video de su perfil de TikTok. En ese contexto, a pocos días de sus shows en el Movistar Arena, las redes sociales multiplicaron las críticas y los casos de personas que devolvieron las entradas para los recitales.