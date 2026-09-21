Mauro Icardi fue inhabilitado por manejar con la licencia de conducir vencida: el video de la China Suárez que lo complicó

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires inhabilitó preventivamente a Mauro Icardi por manejar con la licencia de conducir vencida. La sanción llegó después que su pareja, Eugenia “China” Suárez compartió un video en sus redes sociales donde se la ve con la mitad del cuerpo afuera del auto y sin cinturón de seguridad.

De acuerdo a lo señalado por la cartera que conduce Martín Marinucci, las imágenes se registraron circulando con un auto dentro de un barrio privado y cuestionaron la actitud del exfutbolista del Inter y el PSG por continuar con la maniobra.

Además, remarcaron que la acción realizada por la China pone en riesgo su integridad, la del resto de los ocupantes, como la de terceros.

El clip, difundido por Suárez en sus propias cuentas, muestra a la actriz quitarse el cinturón de seguridad, trepar hasta la ventanilla y sacar gran parte de su cuerpo fuera del habitáculo mientras el vehículo se desplazaba. Durante toda la secuencia, Icardi permanece al volante sin detener la marcha.

Desde la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Transporte bonaerense, señalaron que esa omisión configura una conducta negligente: como responsable de la conducción, el jugador tenía la obligación de preservar las condiciones de seguridad tanto de los ocupantes como de eventuales terceros afectados.

La difusión del material generó una rápida reacción oficial. La Provincia intervino para verificar la situación del conductor y, en ese proceso, constató que Icardi tenía su licencia de conducir vencida al momento en que circulaba.

El dato agravó el cuadro de infracciones atribuidas al deportista y derivó en la decisión de aplicar la inhabilitación preventiva.

La medida fue dispuesta por la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial en los términos de la Ley Provincial N° 13.927 y quedó registrada el 21 de septiembre de 2025. Su alcance es concreto: dado que Icardi tiene domicilio en territorio bonaerense, deberá tramitar una nueva habilitación ante la jurisdicción correspondiente a ese domicilio.

Sin embargo, no podrá hacerlo de manera directa: antes de obtener el documento, tendrá que someterse a una evaluación que determine si se encuentra psíquicamente apto para volver a conducir.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense subrayaron que quien conduce un vehículo asume la responsabilidad de garantizar la seguridad de todas las personas involucradas, tanto las que viajan a bordo como quienes se encuentran en la vía pública.

La inhabilitación preventiva, en ese sentido, busca asegurar que, antes de obtener una nueva licencia, quede acreditado que el interesado reúne las condiciones necesarias para circular.

Infobae