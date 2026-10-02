Con retroexcavadoras en plena laguna, un pueblo correntino prepara sus playas

Con retroexcavadoras en plena laguna, avanzan los trabajos de acondicionamiento del Balneario Municipal “El Rincón”, uno de los espacios turísticos destacados del pueblo correntino de Caá Catí, que ya se prepara para recibir a visitantes durante el verano.

Desde el municipio señalaron: “Estamos trabajando para que el predio de nuestra “joya” turística, el Balneario Municipal “El Rincón” este listo para recibir a los turistas, y que nuestros vecinos puedan disfrutar una temporada de verano inolvidable”.

Las tareas forman parte de los preparativos para la próxima temporada y buscan dejar en condiciones el predio para que tanto los turistas como los vecinos puedan disfrutar del balneario durante el verano.