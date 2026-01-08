Caá Catí: tras el cierre por presencia de vidrios, habilitaron la playa de Laguna Rincón

Luego de permanecer cerrada por más de una semana debido a tareas de limpieza y prevención, la Municipalidad de Caá Catí confirmó este jueves la reapertura de la playa de la Laguna Rincón. El acceso había sido prohibido tras registrarse varios casos de bañistas con heridas cortantes en brazos y piernas.

El detalle de lo sucedido

Según informaron desde el municipio, los cortes fueron provocados por restos de vidrios arrojados al agua durante las celebraciones de Año Nuevo, lo que encendió las alarmas sobre la seguridad en el principal espacio recreativo de la localidad.

Ante esta situación, se decidió clausurar preventivamente el balneario e iniciar un operativo de limpieza profunda. Si bien en un primer momento no se precisó el tiempo que demandarían las tareas, los trabajos continuaron durante seis días consecutivos.

Finalmente, resolvieron habilitar nuevamente la playa, tras constatar que el sector se encuentra en condiciones seguras. No obstante, insistieron en pedir colaboración a la comunidad para cuidar el lugar y evitar arrojar residuos, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y preservar el espacio público.