Con la crecida del río apareció una serpiente y mordió a un chico de 15 años en Goya

Un adolescente de 15 años permanece internado en terapia intensiva luego de ser mordido por una serpiente cascabel mientras trabajaba en un campo del departamento de Goya, Corrientes. El caso ocurre en medio de la creciente del río Paraná, que genera preocupación por el desplazamiento de animales silvestres hacia zonas rurales y áreas transitadas.

Ante la gravedad del estado de salud del chico, su familia solicita la colaboración de entre 26 y 30 donantes de sangre, de cualquier grupo y factor. El pedido busca reunir la cantidad necesaria para acompañar su atención médica.

Especialistas advierten que el avance del agua puede desplazar a estos reptiles desde los islotes hacia sectores donde hay presencia de personas, lo que incrementa el riesgo de encuentros y ataques.

¿Cómo comunicarse para donar sangre?

Quienes puedan donar o coordinar la colaboración pueden comunicarse con su padre, Rolando Sotelo, al 3777-203110.