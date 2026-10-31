Curuzú Cuatía: una mujer encontró un yacaré de un metro y medio en el patio de su casa

Un inesperado visitante sorprendió a una vecina de Curuzú Cuatiá, en Corrientes, cuando encontró un yacaré de aproximadamente un metro de largo en el patio de su vivienda. Ante la situación, pidió ayuda y efectivos de la Policía Rural acudieron al lugar para rescatar al animal.

Rescate de fauna

El ejemplar había aparecido junto al alambrado perimetral de la propiedad, lo que motivó la intervención del personal especializado para evitar riesgos y garantizar su resguardo.

Los efectivos realizaron la captura cuidadosamente y utilizaron sogas para sujetar al yacaré. Posteriormente, lo colocaron en una jaula para trasladarlo de manera segura.

Finalmente, el animal fue llevado hasta las aguas del arroyo El Yaguacito, donde lo liberaron y pudo regresar a su hábitat natural.

De esta manera, el operativo permitió retirar al ejemplar de la zona urbana y devolverlo a un ambiente adecuado para su desarrollo.

¿Qué hacer en caso de avistar animales silvestres?

Los especialistas recomiendan no acercarse ni intentar tocar al animal, incluso cuando parezca inofensivo. No se debe alimentar a la fauna silvestre y se debe mantener a las mascotas alejadas, debido a que una de las principales causas de ingreso a los centros es por ataques de perros.

Ante estos casos deben contactarse con el equipo de rescate del Centro de Conservación Aguará que recibe avisos a través del teléfono 379 504-8487. Desde la institución solicitaron que los vecinos se comuniquen preferentemente por WhatsApp y envíen la ubicación exacta, una descripción de lo ocurrido y, si es posible, una fotografía del animal, siempre sin acercarse para obtenerla.