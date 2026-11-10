Una ciudad correntina volverá a tener carnaval en sus calles como hace 20 años

Monte Caseros se prepara para revivir una parte de su historia carnavalera. El próximo 29 de noviembre, la calle Eva Duarte de Perón, conocida históricamente como Alvear, volverá a convertirse en escenario de un desfile que reunirá a las siete comparsas de la ciudad y buscará recuperar las postales de aquellos carnavales de hace más de 20 años.

La iniciativa, denominada Carnaval de la Nostalgia, es organizada por la Municipalidad de Monte Caseros y apunta a reunir a distintas generaciones alrededor de una de las expresiones culturales y turísticas más representativas de la localidad.

En una entrevista con MonteCaserosOnline, la secretaria de Turismo y Cultura, Agostina Cusinato, explicó que la propuesta surgió con la intención de sumar una actividad carnavalera fuera de la temporada habitual y recordar una época muy especial para los vecinos. "La idea es evocar al carnaval de hace más de 20 años atrás, el que se hacía por Alvear", señaló.

Monte Caseros Online

La funcionaria destacó que el objetivo es recuperar no solamente el recorrido tradicional, sino también las costumbres y los detalles que caracterizaban aquellas noches. Entre los recuerdos que buscan recrear aparecen las baterías que se cruzaban, las familias que se acercaban con sus silletas para reservar un lugar en las veredas y las distintas expresiones que formaban parte de la celebración.

Las siete comparsas serán protagonistas

La organización ya comenzó a trabajar junto con las agrupaciones locales, que fueron convocadas para participar de la jornada. También habrá otros grupos e intervenciones que buscarán representar diferentes aspectos de aquellos carnavales, desde las tradicionales mascaritas hasta cuestiones vinculadas con su organización y estructura.

"Lo que se busca generar con esta actividad es otra propuesta más vinculada al carnaval, que es nuestro gran producto turístico", expresó Cusinato.

Además, las comparsas comenzaron a reunirse para convocar a integrantes, simpatizantes y personas que formaron parte de su historia. Algunas agrupaciones también aprovecharán la ocasión para presentar a sus figuras en la calle.

Cómo será el desfile por la histórica calle Alvear

La actividad comenzará durante la tardecita del 29 de noviembre y tendrá un recorrido aproximado de tres cuadras, desde calle Perelló hasta Entre Ríos. El desfile contará con locución, sonido y presentaciones de las escuelas de samba.

Por cuestiones organizativas, las comparsas desfilarán por un solo lado de la calle. La propuesta no buscará reproducir una noche completa del carnaval actual, sino recuperar, dentro de las posibilidades logísticas, la manera en que los vecinos disfrutaban de aquellas celebraciones.

Uno de los elementos que tendrá especial protagonismo será la costumbre de llevar silletas y ubicarlas en las veredas para asegurarse un lugar desde temprano. Una imagen que permanece en la memoria de muchos casereños y que forma parte de la identidad de los antiguos carnavales.

Así, Monte Caseros volverá a encontrarse con una de sus tradiciones más queridas, en una jornada que buscará transformar los recuerdos en música, baile y celebración.

Con información de Monte Caseros Online