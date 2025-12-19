Carnaval Artesanal 2026 de Monte Caseros: confirmaron seis noches y fechas oficiales

El Carnaval Artesanal 2026 de Monte Caseros fue presentado oficialmente este viernes en el Salón Verde de Casa de Gobierno. Se confirmaron seis noches de desfile en el corsódromo Paso de los Higos.

Calendario del Carnaval

El cronograma incluye funciones los días 17, 24 y 31 de enero, y 7, 13 y 14 de febrero. Además, el jueves 6 de febrero se realizará el tradicional Show de Baterías y el Baile de Reinas.

Durante el lanzamiento, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard ratificó el acompañamiento del Gobierno provincial y destacó el carácter artesanal del carnaval, basado en el trabajo de vecinos y comparseros de la ciudad.

Impacto económico

Autoridades provinciales y municipales coincidieron en señalar el impacto económico del evento, que genera empleo directo e indirecto y moviliza la actividad turística, comercial y gastronómica de Monte Caseros durante el verano.

El intendente Juan Carlos Álvarez remarcó que el carnaval es uno de los principales motores económicos locales y valoró el respaldo de la provincia para fortalecer su crecimiento.

Entradas

En cuanto a las entradas, desde la organización se informó que a partir del 20 de diciembre habrá una preventa para la noche del viernes 13 de febrero, con modalidad online. Luego se habilitará la venta habitual para los días sábado.

La edición 2026 volverá a reunir a las comparsas mayores y menores con distintas propuestas temáticas, consolidando al Carnaval Artesanal de Monte Caseros como una de las fiestas más representativas de Corrientes.