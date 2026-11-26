Investigadores multidisciplinarios de la Unne y la Comisión Municipal de la Pesca (Comupe) de Goya impulsan “Experiencia Surubí”, una plataforma colaborativa y digital para reunir memoria, archivos y testimonios de cara al 50.º aniversario de la Fiesta Nacional del Surubí.

Plataforma colaborativa y memoria histórica en Goya

El proyecto combina trabajo académico y gestión local para sistematizar el acervo vinculado a uno de los eventos más representativos de Goya y de la identidad correntina.

Plantea la creación de un espacio digital, interactivo y participativo para reunir, organizar y compartir fotografías, publicaciones, registros históricos, testimonios y otros materiales que reconstruyan la trayectoria de la celebración.

Proyección hacia el 50.º aniversario y nuevas generaciones

La propuesta cobra especial relevancia ante la cercanía de una fecha emblemática para la ciudad y sus pescadores.

La propuesta adquiere un significado particular ya que la Fiesta Nacional del Surubí celebra medio siglo de historia, siendo construida por pescadores, familias, instituciones y la comunidad goyana.

“Experiencia Surubí” busca no solo resguardar el patrimonio mediante herramientas digitales, sino también generar nuevas maneras de conocer, vivir y transmitir la celebración hacia las nuevas generaciones.