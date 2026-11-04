Asisten a 72 familias autoevacuadas en Goya y se monitorea la evolución del río Paraná

Según el informe del COE Goya, emitido en la noche del martes, el río Paraná se encuentra estacionario en 6,10 metros.

Ante el pronóstico de tormentas, la Municipalidad asiste a 72 familias autoevacuadas con casillas de emergencia, módulos alimentarios y operativos sanitarios en Puerto Boca.

Asistencia habitacional y relevamiento en zonas rurales

El despliegue municipal abarca tanto el ejido urbano como los parajes costeros afectados por el avance del agua.

Se contabilizan 72 grupos familiares que debieron abandonar sus hogares, a los cuales se les entregaron 65 casillas de emergencia.

En el paraje Santa Rosa (costa del Isoró), en la 3ra Sección, se asistió a cuatro familias con módulos alimentarios, chapas para reacondicionar refugios y elementos de desinfección (kaotrina).

Se recuerda a la comunidad que se encuentra disponible la línea de asistencia social del COE 3777 245738 para urgencias y demanda de los vecinos.

Operativo sanitario y prevención en Puerto Boca

Las áreas de salud y desarrollo social coordinaron acciones directas en uno de los sectores más vulnerables.

La Subsecretaría de Salud municipal, a través de Atención Primaria (APS), realizó controles de presión, curaciones y entrega de medicamentos a 10 personas en Puerto Boca.

Con el objetivo de resguardar a los más chicos en este contexto crítico, se distribuyeron más de 200 kits de higiene bucal con cepillos y pastas dentales.

Las áreas operativas se mantienen en alerta ante las probables tormentas anunciadas por el SMN para el transcurso de la jornada de este miércoles.