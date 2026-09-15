Un municipio correntino subasta 12 vehículos, entre camionetas 4x4, camiones y remolques

Lanzaron una nueva convocatoria para una subasta pública de 12 lotes de vehículos y remolques que forman parte del patrimonio municipal de Santo Tomé. El remate se realizará el martes 29 de septiembre, a las 9, en el predio y galpones de Medio Ambiente de la Planta de Reciclado.

Las unidades serán adjudicadas al mejor postor y al contado, en el estado en que se encuentran. La subasta fue autorizada mediante la Ordenanza N.º 928/2025 y convocada a través de la Resolución N.º 4393/2026.

Sobre la subasta

Entre los vehículos disponibles aparecen dos Ford F100, un Ford F14000 y cuatro Ford Ranger, entre ellas versiones XL Plus 4x4, XL Plus 4x2 y XLS 2.2 doble cabina.

El catálogo también incluye un camión Iveco, un semirremolque Mixer hormigonero y tres ómnibus Agrale: uno modelo 12.0 y dos modelo 15.0.

Antes del remate, los interesados tendrán la posibilidad de recorrer e inspeccionar los lotes y registrarse como postores. Esta instancia estará disponible del 21 al 25 de septiembre, de 8 a 12.

La inspección se realizará en la Oficina de la Secretaría de Planificación, ubicada en Chacra N.º 113, Ruta Nacional 14, kilómetro 683,9, Planta de Reciclado.

Desde el Municipio recomendaron revisar las unidades antes de participar en la subasta para conocer su estado general y mecánico, además de verificar posibles faltantes y la documentación correspondiente.

El procedimiento estará a cargo del martillero José Luis Arbelaiz, matrícula profesional N.º 351.

Las personas interesadas en participar pueden completar el formulario de inscripción correspondiente.