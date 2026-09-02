Una ciudad correntina refuerza un gran terraplén ante la llegada de El Niño

Monte Caseros continúa con un plan de mantenimiento y acondicionamiento del terraplén ubicado en la zona del barrio 308 Viviendas. Así lo informó este miércoles el Municipio de esa ciudad con el objetivo de reforzar el sector y mejorar sus condiciones de protección frente a posibles escenarios climáticos adversos que pueda traer el fenómeno de El Niño.

Las tareas incluyen la elevación, nivelación y consolidación del terreno, trabajos que buscan fortalecer la estructura del terraplén y anticiparse a períodos en los que puedan registrarse mayores precipitaciones.

Fenómeno climático

Según indicaron desde el Municipio, las obras forman parte de las acciones de prevención y mantenimiento que se realizan en distintos sectores estratégicos de la ciudad, especialmente ante la posibilidad de lluvias más abundantes asociadas al fenómeno climático de El Niño.

El objetivo es reducir posibles riesgos y mejorar la capacidad de respuesta de la infraestructura urbana frente a eventos de precipitaciones intensas.

Desde la Municipalidad señalaron que continuarán trabajando con una estrategia basada en la planificación y la prevención, con intervenciones destinadas a reforzar sectores considerados importantes para la protección de los barrios de Monte Caseros.