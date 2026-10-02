Donald Trump sobre la fallida ejecución de Christa Pike: “No debería ser muy difícil

Donald Trump reaccionó a la fallida ejecución de Christa Pike en Tennessee y cuestionó que el procedimiento no haya podido completarse. “No debería ser muy difícil”, dijo el presidente estadounidense al referirse al caso.

Pike sobrevivió a dos dosis de pentobarbital durante el intento de ejecución realizado el miércoles. Sus abogados informaron que permanece internada en estado crítico tras ser trasladada a un hospital. Además, denunciaron el procedimiento como "cruel y tortuoso".

Qué dijo Trump sobre el caso

Durante una conferencia de prensa en Texas, Trump calificó el episodio como una “situación interesante” al responder una pregunta sobre si el caso lo impulsaba a revisar la política de pena de muerte a nivel federal.

“Fue una ejecución en la que la medicación no funcionó exactamente”, agregó. Y remató: “No debería ser muy difícil”.

Tras la ejecución fallida, las autoridades de Tennessee interrumpieron el procedimiento porque Pike siguió con vida luego de recibir las dosis previstas por el protocolo estatal.

Tennessee suspendió las ejecuciones

Pike, de 50 años, fue sido condenada por el asesinato de Colleen Slemmer en 1995 y llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte. Estaba previsto que fuera la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

Tras el episodio, el gobernador Bill Lee anunció la suspensión de las ejecuciones previstas para el resto de 2026. También ordenó una revisión independiente para determinar qué ocurrió durante el procedimiento.



