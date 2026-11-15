Gran expectativa por una cumbre entre Trump, Putin y Xi Jinping

La Casa Blanca anunció que los presidentes Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin tienen previsto reunirse el próximo jueves en Shenzhen, en el sur de China, al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Según informó Washington, los mandatarios de Estados Unidos, China y Rusia abordarán la guerra en Medio Oriente y la posibilidad de avanzar en un acuerdo sobre sus arsenales nucleares, pero dejarán fuera de la agenda el conflicto en Ucrania. Por el momento, ni Moscú ni Beijing confirmaron oficialmente el encuentro.

La posibilidad de una cumbre trilateral, de la que se venía hablando desde hace semanas, marcaría un hecho inédito entre los líderes de las tres principales potencias nucleares del mundo. Sin embargo, los analistas consideran que las expectativas de alcanzar acuerdos concretos son limitadas y que la reunión tendrá un peso mayor en términos simbólicos y diplomáticos.

“El presidente ha dejado claro que, entre otros temas, discutirá la reducción del arsenal de armas nucleares en el mundo. El presidente cree que esta proliferación es muy peligrosa”, declaró el viernes Olivia Wales, portavoz de la Casa Blanca.

Un funcionario estadounidense confirmó además que Trump tiene intención de conversar sobre Irán con Xi y Putin, aunque aclaró que Washington mantiene otro canal de negociaciones con Kiev y Moscú para tratar la guerra en Ucrania.

La reunión también se produciría en un momento delicado para las relaciones internacionales. El último tratado de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, conocido como Nuevo Start, expiró en febrero y dejó sin vigencia los límites que regulaban los dos mayores arsenales atómicos del mundo. Trump rechazó la propuesta rusa de prorrogarlo por un año y reclamó un acuerdo nuevo, mejorado y modernizado que incluya a China.

Según estimaciones del Pentágono, Beijing cuenta con más de 600 ojivas nucleares, una cifra considerablemente inferior a las reservas de Washington y Moscú, que superan las 5000 cada uno. Hasta ahora, el gobierno chino mostró poco interés en negociar límites para su arsenal.

La cumbre prevista también representa una oportunidad política para los tres mandatarios. Para Putin, sería otro paso en su regreso a la escena internacional después del aislamiento occidental que siguió a la invasión de Ucrania en 2022. Para Xi, podría ser una ocasión para exhibir la creciente influencia de China, mientras que Trump buscaría profundizar el vínculo que construyó con ambos líderes desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

La posibilidad de una reunión de este tipo había sido revelada a mediados de octubre por The Wall Street Journal. Según el diario, Putin impulsó la propuesta con la intención de discutir el futuro de la guerra en Ucrania sin la participación del gobierno de Volodimir Zelenski ni de los países europeos. La iniciativa despertó comparaciones con la Conferencia de Yalta de 1945, cuando los líderes de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética definieron aspectos centrales del orden internacional de posguerra.

En ese contexto, el canciller alemán, Friedrich Merz, pidió evitar decisiones a espaldas de Europa. Tras una cumbre en Dublín, los gobiernos europeos acordaron participar en las próximas conversaciones de paz sobre Ucrania a través de representantes de Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia e Italia, además de delegados de la Unión Europea. “Por primera vez, en las próximas semanas habrá conversaciones de paz concretas en las que los europeos estarán representados”, celebró Merz, quien advirtió a Washington antes del viaje de Trump a China: “Por favor, nada de sorpresas”.

Por el momento, tampoco está previsto que Trump mantenga una reunión bilateral con Putin. En cambio, el mandatario estadounidense almorzará con Xi Jinping, en lo que será su cuarto encuentro cara a cara desde que regresó al poder. Entre los temas previstos para esa conversación figura la inteligencia artificial y las tensiones comerciales vinculadas a la industria de los semiconductores.

TN