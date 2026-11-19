Los presidentes Donald Trump (EE.UU.), Vladimir Putin (Rusia) y Xi Jinping (China) mantuvieron este jueves una cumbre inédita en Asia. Durante el encuentro, analizaron la guerra en Ucrania, las tensiones internacionales y la posibilidad de reducir los arsenales nucleares.

Una cumbre inédita entre las tres potencias

La reunión se realizó en el complejo Kylin Villa, en la ciudad china de Shenzhen, al margen del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El encuentro se extendió durante aproximadamente una hora y 20 minutos y fue presentado por los mandatarios como un acontecimiento histórico.

Xi Jinping destacó la relevancia de la reunión y afirmó que tenía una “importancia trascendental”. Trump coincidió con esa valoración y aseguró que los tres países estaban “haciendo historia”.

Uno de los ejes centrales fue la reducción de las armas nucleares y la prevención de un conflicto a gran escala. Por su parte, Trump sostuvo que las tres potencias están en condiciones de dialogar para disminuir sus arsenales atómicos.

"Hay que hacer todo lo posible para evitar una guerra nuclear", expresó Xi durante la apertura. En ese sentido, el presidente estadounidense también planteó la necesidad de cooperar frente a la proliferación nuclear y aseguró que Irán no tendrá acceso a ese tipo de armamento.

Ucrania y la búsqueda del fin de la guerra

La guerra en Ucrania también ocupó un lugar destacado en las conversaciones. El líder ruso habló de la responsabilidad de “mantener la paz”, mientras que Trump aseguró: “Creo que él (Putin) y yo esperamos que el otro bando quiera ver el fin de la guerra”.





