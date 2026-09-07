Donald Trump habló con el primer ministro británico en medio de la discusión por las Islas Malvinas

El presidente estadounidense Donald Trump mantuvo este lunes un diálogo telefónico con el primer ministro británico, Andy Burnham, en el primer contacto entre ambos desde el contrapunto diplomático por las Islas Malvinas.

Ambos coincidieron en “la necesidad de seguir trabajando para lograr un alto el fuego” que ponga fin a la guerra de Rusia en Ucrania, según informó Downing Street.

El comunicado oficial no hizo ninguna mención a las Malvinas.

¿De qué hablaron Donald Trump y Andy Burnham?

El diálogo se concretó después de varios días de tensión entre Washington y Londrés después que Trump dejó entrever la posibilidad de cambiar la postura de Estados Unidos sobre las Malvinas.

Lo hizo ante una pregunta de un periodista el 31 de agosto. Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, respondió Trump a la prensa en el Despacho Oval al ser preguntado sobre este asunto.

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que medios británicos publicaran que la Casa Blanca estaba considerando retirar su apoyo a la soberanía británica sobre las Malvinas para presionar a Londres a aumentar su gasto en defensa.

Trump quiere que Londres aumente al 5% de su PBI su gasto militar en el marco de la OTAN.

En Buenos Aires, el presidente Javier Milei anunció el 3 de este mes en cadena nacional una serie de medidas para reforzar la estrategia argentina sobre las Islas Malvinas y advirtió sobre el avance del proyecto Sea Lion, destinado a la explotación de petróleo en el área de las islas.

Las medidas incluyen sanciones a empresas e individuos que participen en negocios petroleros en el archipiélago.

En su diálogo de hoy, “el Primer Ministro reiteró el apoyo del Reino Unido a Ucrania y a las recientes negociaciones de paz lideradas por Estados Unidos”, declaró un portavoz de Downing Street, citado por Reuters.

Burnham y Trump también hablaron sobre Oriente Medio. Burnham “subrayó la importancia de la solución de dos Estados, la reapertura del estrecho de Ormuz y garantizar que Irán nunca adquiera un arma nuclear”, añadió el portavoz.

La llamada se produjo después de que los enviados de paz estadounidenses, Jared Kushner y Steve Witkoff, se reunieran con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski en Kiev el domingo, tras haber hablado con el mandatario ruso, Vladimir Putin, en Moscú, el sábado.

TN