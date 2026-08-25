Las noticias más importantes del 25 de agosto

Así es el cronograma de pagos para estatales de Corrientes
Caso Cecilia Lazcano: se revelan los chats entre el único detenido y su novia
Aeroparque cierra desde este martes: qué pasará con los vuelos de Corrientes y Chaco
Persecución de película en Chaco: secuestraron dos camionetas robadas y hay dos prófugos
Fenómeno de El Niño en Corrientes: el Icaa anticipó un escenario de más lluvias
Impulso Y: cómo es la convocatoria de Yacyretá para profesionales de la región
Colón y San Lorenzo de Monte Caseros mandan en la Liga Provincial
El clásico Boca Unidos - Mandiyú cierra la octava fecha
La Dpec alerta por estafas: ofrecen falsos descuentos en las facturas de luz