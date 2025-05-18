Hay un muerto por las inundaciones en Buenos Aires

El intenso temporal que azotó a Buenos Aires en las últimas horas tuvo a su primera víctima. Según confirmó el director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, se trata de un hombre oriundo de Pilar que había desaparecido el viernes.

El hombre, que descarrilló con su auto por la ruta 41, fue encontrado este domingo por la tarde por los Bomberos de la Policía y la División de Rescate.

En medio de la angustia, García informó en diálogo con radio Splendid que todavía buscan a otras tres personas. Se trata de dos puesteros de la ciudad de Rojas -a 240 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires- y una persona que se tiró en un arroyo en Bernal, Quilmes.

Las fuerzas de seguridad y los equipos de rescate redoblan esfuerzos para brindar asistencia y encontrar a quienes todavía no fueron localizados.

El crudo relato de los vecinos de Zárate tras las inundaciones: “Agarramos lo que pudimos y salimos para salvarnos”

Los vecinos de Zárate relataron cómo vivieron las dramáticas inundaciones tras el brutal temporal que azotó a toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“No salí de mi casa, tenía el agua a un metro y medio adentro. Un chico con discapacidad perdió todo. No le quedó nada. Esto es lo que le pasa a todo el barrio", contó uno de los vecinos.

Otro, en la misma línea, relató en diálogo con TN: “Agarramos lo que pudimos y salvamos nuestras vidas, estaba totalmente oscuro".

En ese mismo sentido, contó: “Eran las 3 de la mañana y el agua estaba por encima de la ventana. Me quedaron dos perros en el techo y hay otros tres que no pudimos sacarlos a tiempo”.

Ese mismo hombre detalló que se acercaron al lugar para darle de comer a los animales que quedaron atrapados en el techo de la casa: “Los perros lloraban, les vinimos a dar de comer para que pudieran sobrevivir. Por lo menos sabemos que están bien".

“Las mujeres y chicos están resguardados en una fábrica y nosotros vinimos a ver qué podemos recuperar", contó uno de los hombres.

A su vez, se mostraron preocupados porque la inundación siga aumentando por las distintas crecientes: “Toda el agua viene para este lado. Cuando venga la creciente de arriba, vamos a seguir recibiendo agua",.

“Lo que pasa es que mucha presión el agua que viene de allá”, cerró el otro.

