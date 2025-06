Detuvieron a una funcionaria del Ministerio de la Mujer por el ataque a la casa de Espert

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que una funcionaria de la Provincia de Buenos Aires fue detenida en las últimas horas por participar del ataque con excremento a la casa del diputado José Luis Espert.

“A la mañana trabaja en el Ministerio de la Mujer y de la Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, y a la noche tira caca a la casa del diputado Espert”, comienza el posteo de la ministra, publicado en su cuenta de X.

Y sigue: “Un ministerio con presupuesto enorme y los únicos resultados son mantener delincuentes”. La titular de Seguridad señaló que la detenida es Alexia Abaigar y anticipó que ya trabajan para detener a un segundo implicado.

Según pudo averiguar Infobae, la militante es titular de la Dirección de Sensibilización y Promoción de Derechos, un área encargada de implementar programas de “promoción de derechos con perspectiva de género y diversidad sexual” y “ejecutar campañas de sensibilización y promoción de derechos de mujeres y LGTBI+”, según la página del ministerio.

En sus redes sociales se define como licenciada en Comunicación y profesora de yoga. Antes de asumir como directora de Sensibilización y Promoción de Derechos, se desempeñó como asesora de gabinete y directora de Articulación Interinstitucional en el mismo ministerio.

El ataque fue el pasado lunes 16, cuando un grupo de personas arrojó bolsas con excremento animal frente al domicilio del diputado nacional Espert y dejó un cartel con una leyenda dirigida directamente hacia el Presidente Comisión Presupuesto y Hacienda.

El hecho ocurrió cerca de las 19, y quedó registrado en video. Al menos seis atacantes descendieron de una camioneta blanca y descargaron los bultos, que luego fueron desparramados sobre la vereda y el ingreso a la vivienda ubicada en la localidad bonaerense de San Isidro.

El mensaje dejado junto a los restos orgánicos decía: “Acá vive la m***** de Espert”. La frase, escrita en un cartel casero, fue colocada a la vista junto a las bolsas abiertas.

Tras el episodio, José Luis Espert se pronunció públicamente a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter). Allí compartió una foto del frente de su casa con las bolsas abiertas y el cartel intimidatorio.

“Esto pasó recién en mi casa, una muestra de lo que es el kirchnerismo, de lo que padecimos los argentinos todos estos años. No nos van a detener con nada”, escribió.

El propio legislador relató lo sucedido durante una entrevista en el canal La Nación+, donde precisó que fue su esposa quien observó toda la secuencia en tiempo real a través de las cámaras de seguridad. “En este momento mi esposa está prestando declaración con la Policía, ella fue la que vio bien lo que pasó”, aseguró.

Poco después, también se expresó el presidente Javier Milei, quien replicó un mensaje contundente en su cuenta oficial: “NO NOS VAN A INTIMIDAR. EL RUMBO NO SE NEGOCIA. Fin”, señaló, sin brindar mayores detalles sobre lo ocurrido.

José Luis Espert habló de la vandalización en su vivienda

El incidente tuvo lugar en el contexto de una serie de tensiones recientes que involucran al economista y diputado de La Libertad Avanza. “A mí el kirchnerismo ya me tiene acostumbrado a estas cosas. En 2004 me comí una denuncia del presidente Néstor Kirchner porque no estaba de acuerdo con el canje de la deuda. Me denunció como un complotador. En 2008 también lo sufrí”, enumeró.

“Si bien es injustificable, ya estoy acostumbrado”, añadió, aunque aclaró: “Le digo al kirchnerismo, que si se tiene que meter conmigo, que se meta, pero que no lo haga con mi familia”.

Y continuó: “Es porque digo cosas fuertes y hace poco que soy diputado. Yo le contaba a la audiencia lo difícil que es para mi equipo contenerme. Soy un tipo que se hizo muy solo toda la vida, entonces soy un tipo que se hizo en la calle, nunca tuve gente que me diga qué es lo que tengo que decir”.

Además de rechazar cualquier forma de intimidación, Espert expresó su deseo de que la investigación avance. “Espero que la investigación avance. Si alguien lo filmó y se sube a las redes, es fácil identificar”, afirmó.

Luego de haber responsabilizado al kirchnerismo, el diputado denunció que se trataría de un grupo organizado que habría realizado inteligencia en su propiedad. “Hubo inteligencia en lo que hicieron en mi casa, porque esperaron que el casillero que tenemos en la puerta de casa, se fuera a hacer sus necesidades a la estación de servicio para bajar y hacer lo que hicieron”, señaló durante un diálogo con TN.

“Esto está organizado y premeditado”, sentenció Espert, para luego dirigirse a la militancia kirchnerista: “Muchachos despiértense, la jefa de ustedes es delincuente, se ha robado 500 millones de dólares de los argentinos y de ustedes también. Y por si fuera poco dejaron al país hecho una villa miseria”.

TN