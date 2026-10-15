Monteoliva encabezó una mesa de monitoreo por el fenómeno de El Niño en el norte argentino

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, encabezó esta mañana una mesa de trabajo, control y monitoreo en la sede ministerial de la calle San Juan 2200, donde funciona la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

El encuentro tuvo como eje central evaluar los probables picos de afectación del fenómeno climático de El Niño en las provincias de la región norte del país y coordinar los esquemas de prevención estatales.

De la reunión de trabajo participaron el secretario de Seguridad Nacional, Martín Alejandro Ferlauto; el secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación, Fabián Fernández; el director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie; y el subdirector ejecutivo del organismo, Ignacio Cabello.

Durante la jornada, los funcionarios analizaron los mapas de vulnerabilidad hidrometeorológica, las herramientas tecnológicas de medición en tiempo real y la planificación logística para acelerar la capacidad de respuesta ante eventuales anegamientos o crecidas de ríos.

Plan Federal ENOS 2026-2027 y herramientas digitales

Las acciones evaluadas forman parte del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, norma aprobada mediante la Resolución N° 559/2026 del Ministerio de Seguridad publicada el 7 de julio pasado.

El programa, bajo la órbita operativa de la AFE, busca unificar criterios técnicos entre la Administración Central y los gobiernos provinciales.

En ese marco, desde abril de este año la AFE impulsó 12 mesas de articulación federal y activó los protocolos del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR). Asimismo, se conformó la Mesa Nacional de Seguimiento ENOS 2026-2027 para monitorear el comportamiento del clima.

Entre las innovaciones técnicas implementadas para la gestión de crisis se destaca el tablero ENOS perteneciente al Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME), plataforma que cruza pronósticos, alertas del Servicio Meteorológico y datos territoriales.

A partir de estos insumos, la Nación desarrolló modelos de potencial afectación para 18 municipios pertenecientes a seis provincias, tomando como base histórica los registros de inundaciones previas.

Capacitaciones a organismos de protección civil

Como complemento de la infraestructura técnica, entre los meses de marzo y septiembre las jornadas de capacitación y fortalecimiento operativo en protección civil alcanzaron a 4.328 agentes y técnicos pertenecientes a distintas jurisdicciones provinciales.

Las actividades formativas estuvieron orientadas a perfeccionar la preparación comunitaria a nivel local y garantizar un despliegue homogéneo de las fuerzas ante situaciones de emergencia ambiental.