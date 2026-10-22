Chaco: aumentaron los evacuados en Barranqueras por la crecida del Paraná

La emergencia hídrica que azota a la región se profundiza en Chaco, y es que en Barranqueras ya son más de 250 las personas evacuadas. De acuerdo con el último informe de Prefectura Naval, el río Paraná alcanzó los 7,27 metros y la ciudad registró 63 milímetros de lluvia.

En ese sentido, la altura del río presentó una variación respecto a la medición de ayer, que rondó los 7,22 metros. El estado se mantiene en evacuación.

Alerta en las zonas ribereñas

De acuerdo a los datos difundidos por José Belle, de la Dirección de Defensa Civil de Barranqueras, el número de evacuados aumentó a 251, que se distribuyen en 74 familias. Se trata de 149 adultos, 102 menores y siete personas con discapacidad. La mayoría de los afectados reside en la zona ribereña y el barrio Náutico, donde la crecida mantiene en alerta a los vecinos.

Con este contexto de emergencia, las familias reciben asistencia en módulos habitacionales temporales ubicados sobre avenida Maipú y en la zona del dique. Además, también hay un centro habilitado en el club Don Orione.

En total, la crecida de los ríos dejó hasta el momento más de 900 evacuados en toda la provincia del Chaco.

Con información de Diario Chaco.