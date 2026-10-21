Crecida de los ríos en Chaco: hay 913 evacuados y 281 autoevacuados

La crecida de los ríos en Chaco dejó hasta el momento un total de 913 personas evacuadas y otras 281 autoevacuadas, según informó la secretaria de Coordinación de Gabinete, Carolina Meiriño. La funcionaria aseguró que el Gobierno provincial mantiene espacios de contención disponibles y que los sistemas de bombeo y defensa hídrica funcionan con normalidad ante los posibles escenarios de aumento del nivel del agua.

En relación con los lugares habilitados para recibir a las familias afectadas, Meiriño detalló que en Puerto Vilelas, en el predio conocido como el ex Cajiba, hay 77 personas alojadas, distribuidas en 27 familias, con 31 módulos ocupados. Además, señaló que quedan cerca de 200 espacios de contención disponibles.

En la usina de Resistencia, en tanto, hay 11 personas alojadas, pertenecientes a dos familias, que ocupan tres unidades. Allí también quedan disponibles cerca de 50 módulos para recibir a quienes necesiten asistencia.

La funcionaria explicó que en Barranqueras hay otros dos espacios preparados, aunque hasta el momento no se habían recibido solicitudes de asistencia para esos lugares. Indicó que algunas familias se autoevacuaron y otras reciben ayuda del municipio.

"Cada vez que se lo requiera, nosotros activamos el protocolo y esa gente siempre va a tener un lugar disponible", afirmó Meiriño. También destacó que la asistencia incluye atención sanitaria, acompañamiento para los niños, cuidado de mascotas y espacios de esparcimiento, con el objetivo de mejorar las condiciones de las familias durante la emergencia.

Los posibles escenarios ante la crecida del Paraná

Meiriño aclaró que las proyecciones sobre la altura que podrían alcanzar los ríos no permiten establecer con certeza cuál será el pico máximo. Según indicó, a las 6 de la mañana el río Paraná registraba una altura de 7,29 metros.

La funcionaria explicó que esperan un posible alivio si se estabilizan las aguas provenientes de las cuencas altas, aunque advirtió que eso no descarta nuevos picos de crecida. Uno de los escenarios más complejos, detalló, sería que el Paraná alcance entre 8 y 8,50 metros y que, al mismo tiempo, se registren lluvias intensas en el área metropolitana. Esa combinación podría dificultar el escurrimiento del agua acumulada en las ciudades.

"Eso no significa la inundación de la gente, sino que el agua va a escurrir con mayor lentitud porque el río está alto", explicó, al referirse a las dificultades que pueden surgir cuando los niveles de los cursos de agua limitan el drenaje.

En ese contexto, aseguró que los sistemas de bombeo y las defensas están preparados para responder ante los distintos escenarios. También remarcó que el Gobierno provincial realiza un seguimiento permanente de la situación y trabaja desde comienzos de año en las medidas preventivas.

Garantizan asistencia para quienes necesiten evacuarse

Meiriño confirmó que las personas que se autoevacuaron también pueden acudir a los centros de contención si necesitan asistencia. En ese sentido, destacó la coordinación entre el Gobierno provincial y los municipios de las localidades ribereñas afectadas.

Por último, adelantó que se realizarán nuevas recorridas por las localidades afectadas para mantener contacto directo con las familias y agilizar las evacuaciones si la evolución de la crecida lo requiere.

*Diario Chaco