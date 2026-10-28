Migraciones confirmó que Flavio Bolsonaro escapó de Brasil a través de Argentina

La Dirección Nacional de Migraciones emitió un comunicado este miércoles ratificando que el ex candidato a presidente, Flavio Bolsonaro, cruzó a territorio argentino, desde donde salió con una aeronave con destino a Guayaquil.

Según la entidad nacional, el funcionario brasileño y su familia entraron a la Argentina "sin ningún impedimento legal", cuando en su país de origen la Justicia le había requerido sus documentos y pasaportes para evitar que saliera de Brasil.

Ingreso al país y giro en el discurso estatal

El comunicado estatal detalla los horarios y la vía utilizada por la comitiva brasileña para dejar su país.

Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro ingresaron al territorio nacional a las 22:50 del martes 27 de octubre por el Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones.

La confirmación oficial llegó este miércoles tras horas de hermetismo y declaraciones en las que el Gobierno argentino había negado la presencia del dirigente en suelo nacional.

Partida inmediata en vuelo privado hacia Guayaquil

El paso por el país duró menos de una hora hasta la concreción del despegue.

Según el comunicado oficial, a las 23:30, exactamente 40 minutos después de cruzar la frontera, la comitiva abordó un avión en el aeropuerto misionero.

El vuelo privado fue despachado por la compañía Baires Fly S.A. con hoja de ruta oficial declarada hacia la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

La maniobra se concreta en medio de los requerimientos judiciales en el país vecino, donde la Justicia había solicitado la retención de sus documentos para evitar su salida del territorio brasilero.

La Justicia lo investiga por lavado de dinero: prohibido salir de Brasil

Un juez federal de Brasil le pidió a Bolsonaro la entrega de su pasaporte, ante las sospechas de una posible salida del país. La orden estaría vinculada a una investigación por presunto lavado de dinero relacionada con el abogado Willer Tomaz.

“Voy a entregar mi pasaporte y a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme. Pero nadie va a callarme”, explicó el ex candidato a presidente antes de cruzar finalmente a territorio argentino.

Además, la semana pasada se había ordenado el bloqueo preventivo de 6.000 millones de reales (unos 1110 millones de dólares o 1000 millones de euros) de Tomaz y se levantó el secreto bancario y fiscal del abogado.