El Gobierno nacional apuesta por la suspensión de las Paso

El Gobierno mantiene sus expectativas de avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) y confía en conseguir la media sanción antes de que finalice el período de sesiones ordinarias. Así lo expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien aseguró que el oficialismo trabaja para reunir los apoyos necesarios para impulsar la reforma política.

En declaraciones a Radio Mitre, el titular de la Cámara baja sostuvo que la iniciativa se encuentra en etapa de negociación en el Senado y se mostró optimista respecto de la posibilidad de alcanzar un acuerdo. "Vamos a poder llegar a suspender las Paso, si Dios quiere", afirmó.

Menem reconoció que el resultado dependerá de conseguir los votos necesarios y de que los legisladores acompañen la propuesta en el recinto. En ese sentido, estimó que durante las próximas dos semanas podrían avanzar con la media sanción.

Paso 2027: el oficialismo busca reunir los votos para avanzar con la suspensión

El argumento central del oficialismo apunta al costo que implica para el Estado la organización de las primarias. "El país no necesita Paso", planteó Menem, quien recordó que durante las elecciones legislativas de 2025 se pudo competir sin recurrir a ese mecanismo.

Para el presidente de Diputados, las primarias perdieron sentido y no deberían ser financiadas con recursos públicos. "No tiene sentido que los contribuyentes paguen las internas de los partidos", sostuvo.

El objetivo del Gobierno es llegar a las elecciones de 2027 con un esquema electoral modificado. La discusión, sin embargo, dependerá de la capacidad del oficialismo para construir una mayoría en el Congreso, donde la reforma requiere acuerdos con bloques que no integran La Libertad Avanza.

En paralelo, Menem anticipó que el Ejecutivo podría convocar a sesiones extraordinarias para avanzar con el tratamiento de la agenda legislativa.

Tras la pausa por la visita del Papa, el Congreso reactiva la agenda legislativa de Javier Milei

El Congreso retomará este jueves la actividad parlamentaria después de varios días atravesado por la visita de León XIV y buscará acelerar el tratamiento de los proyectos pendientes antes del cierre de las sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre. La agenda incluye el Presupuesto 2027, la nueva Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Defensa de la Soberanía Nacional sobre las Islas Malvinas.

En Diputados, los jefes de bloque del oficialismo y de los espacios aliados se reunirán desde las 14 para definir el cronograma de trabajo y avanzar con las negociaciones por el Presupuesto. La Libertad Avanza pretende retomar la discusión en comisión la próxima semana, luego de que el tratamiento quedara postergado por los pedidos de modificaciones del PRO y la UCR. También buscará llevar al recinto la iniciativa sobre Malvinas, que establece sanciones para las empresas que exploten recursos naturales en las islas sin autorización argentina.

En el Senado, Patricia Bullrich tendrá su propia agenda de pendientes. Entre ellos figuran la sanción definitiva de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la normativa de Discapacidad y el tratamiento de la ley de Salud Mental. Además, el oficialismo deberá organizar la exposición del jefe de Gabinete, Diego Santilli, prevista para el 25 de noviembre, cuando presentará su primer informe de gestión ante la Cámara alta.

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