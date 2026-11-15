El Gobierno busca acelerar objetivos legislativos antes de fin de las sesiones ordinarias

Las elecciones en Estados Unidos y la visita de León XIV le arrebataron quince días al calendario legislativo. Los próximos quince días son determinantes para el oficialismo, que buscará avanzar en la media sanción del Presupuesto 2027, la Ley de Soberanía, el miércoles de esta semana, y la suspensión de las Paso.

Desmarcada del oficialismo, Patricia Bullrich anunció que la Cámara alta está “lista” para votar la Ley de Discapacidad y sesionará el jueves. Un guiño a la Iglesia. Serán quince días intensos para el Gobierno, que llega con acuerdos políticos endebles y el factor Bullrich sin resolver. Si bien se descuenta el llamado a sesiones extraordinarias, el temario se definirá el martes en una nueva reunión de la mesa política en Casa Rosada. Será un día clave para poner a prueba la lealtad de la exministra de Seguridad, ya que ese día el Senado debería conseguir el dictamen para llevar al recinto la eliminación de las Paso. A todo o nada, el peronismo trabaja para impedir que el oficialismo junte las firmas.

Tiempo de descuento

El período ordinario termina el 30 de noviembre, pero en Diputados las comisiones pueden dictaminar hasta el 20. El límite refuerza la dependencia del oficialismo respecto de los aliados. Por eso, en la Cámara baja los esfuerzos están dirigidos a conseguir dictamen el próximo martes para avanzar con la ley de leyes. Las promesas de Santilli no alcanzaron para destrabar las firmas y el Presupuesto quedó fuera de la sesión del miércoles, en la que el oficialismo buscará aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la polémica Ley de Soberanía. Si algo aprendieron los gobernadores en este tiempo es a exigir que los compromisos de la Casa Rosada queden escritos en el Presupuesto.

Por caso, el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, jefe de la bancada Argentina Federal, pidió recortar fondos reservados de la Side y reforzar las partidas de Ciencia y Tecnología. En la nota que le hizo llegar a Bertie Benegas Lynch, advirtió que el proyecto destina al sector apenas el 0,178 por ciento del PBI, lejos del 0,59 por ciento previsto por ley para 2027. Su bloque es clave porque allí conviven nueve votos que el oficialismo necesita. Parte de las conversaciones para fijar la postura de esa bancada tendrá lugar el lunes en Salta, donde Gustavo Sáenz presentará su libro Federalismo y Progreso. Los libertarios apuestan a que el anfitrión ayude a acercar posiciones con Hugo Passalacqua, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo para destrabar el Presupuesto y sumar voluntades para suspender las Paso.

La negociación con las provincias también tiene un capítulo judicial. Los nombres para cubrir vacantes en los tribunales federales forman parte de las conversaciones que la Casa Rosada mantiene con los gobernadores para reunir apoyos al Presupuesto y a la reforma electoral. Con 2027 en la mira, cobran relevancia los juzgados con competencia electoral. El Senado tiene agendadas dos instancias, el 17 y el 18 de noviembre, para evaluar los pliegos de 60 postulantes a cargos de jueces, fiscales, defensores y conjueces.

En paralelo, el entorno de Martín Menem cree que está “cerca” de convencer al PRO y aguarda al martes para mayores novedades. Cristian Ritondo le envió semanas atrás una carta al riojano con siete puntos. Según pudo reconstruir este diario, el oficialismo le daría “por lo menos cuatro o cinco cosas” de lo que reclaman, aunque es probable que la regularización de las transferencias de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires deba esperar. La tesis libertaria es que el PRO no va a romper con el oficialismo. El oficialismo descuenta el acompañamiento del radicalismo. Santilli dice tener cerrado un acuerdo con los gobernadores y sus votos “deberían estar”. El bullrichismo desconfía.

Atravesado por la visita de León XIV, el peronismo trabaja para “dar vuelta el Presupuesto”. “Pensar el Presupuesto 2027 con una economía al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía es clave”, dijo a este diario el diputado Juan Carlos Molina.

La hoja de ruta de los libertarios apunta a dictaminar el martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y llevar el tema al recinto el miércoles 25. Ese día, Santilli tiene previsto dar su informe de gestión en el Senado, lo que lo mantendría por fuera de las negociaciones de último minuto para sacar adelante la Ley de leyes.

En busca de la suspensión de las Paso

El día después de la visita del Papa, Martín Menem salió a marcarle la cancha a Patricia Bullrich y dijo que la suspensión de las Paso debería tener media sanción en el Senado en los próximos quince días. La decisión tomó por sorpresa al entorno de Bullrich, que asegura no tener los votos para tal fin y delega en Santilli los acuerdos políticos para juntar las 37 manos. En Balcarce 50 tampoco están seguros de tener el número y reconocen que los dichos de Menem fueron para “encuadrar a Bullrich”. Sobre la jefa de la bancada existe la sospecha de que quiera mantener las internas para competir con Milei. La senadora lo niega. La avanzada en su contra incluye los rumores de que podrían sacarle la jefatura del bloque y la sombra de Nadia Márquez, la elegida de Karina Milei para presionar. Bullrich dice ante los suyos que, si la echan, no saldrá una ley más y que el riesgo país podría escalar a 1500 puntos. Los trascendidos explican por qué alinear a Bullrich se volvió para la Casa Rosada un asunto de gobernabilidad.

La mesa política volverá a reunirse el martes por la mañana para ajustar la agenda legislativa. Por la tarde, Bullrich deberá rendir una muestra de lealtad y conseguir en la Comisión de Asuntos Constitucionales las firmas para avanzar con la reforma política libertaria. El borrador que circula entre los senadores circunscribe la eliminación a 2027, es decir, no las suprime para siempre. El peronismo negocia contrarreloj para mantener la tropa ordenada y arruinar el plan del oficialismo. El deadline que marcó Menem implicaría tener la media sanción el jueves 26. La jugada es ambiciosa. Libertarios de ambas cámaras creen que el tema pasará para febrero.

Además de la eliminación de las Paso, la reforma libertaria reduce el rol del Estado en el financiamiento de las campañas electorales, elimina la garantía de espacios gratuitos en radio y televisión y aumenta el tope para los aportes privados. El cambio achica las posibilidades de los partidos más pequeños y favorece a las fuerzas con mayor capacidad para conseguir financiamiento privado. La propuesta va a contramano del espíritu de la ley vigente, bautizada “Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral”, y abre la puerta a una lógica plutocrática.

La agenda de León XIV

En el Senado se acumulan dos temas que importan a la Iglesia de León XIV. La nueva ley de discapacidad y el proyecto contra la ludopatía infantil. En la previa de la llegada del Santo Padre, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se metió de lleno en la discusión y le pidió al Senado que apruebe antes de fin de mes la iniciativa sobre apuestas online. Las imágenes de León XIV en el Cottolengo de Claypole obligan a la dirigencia a no dilatar los tiempos.

Contundente, el Papa dejó un mensaje que no había dado en ninguno de sus viajes anteriores. “El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales. Sus vidas no son un peso para la sociedad”. En su cuenta de X, la exministra aseguró: “Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado”. La sesión será el jueves de esta semana. Además, filtró que la última semana de noviembre pondrá en discusión el proyecto para prevenir la ludopatía infantil, que ya tiene media sanción en Diputados y reclama la Iglesia. La puesta en escena no garantiza que la iniciativa se convierta en ley, el calendario es ajustado y el tema no le interesa al Gobierno.

Página 12