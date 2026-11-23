La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina le pidió al Senado que avance con urgencia en la aprobación del proyecto de ley de Prevención de la Ludopatía y la Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea.

A través de una carta abierta dirigida a los legisladores, advirtió sobre el impacto de las apuestas en la vida de niños, adolescentes y jóvenes y reclamó que la iniciativa no pierda estado parlamentario.

El proyecto fue aprobado hace dos años por la Cámara de Diputados, pero todavía no fue tratado en el Senado. Ante la posibilidad de que pierda estado parlamentario en los próximos días, las autoridades de la Iglesia manifestaron su preocupación y consideraron que la falta de tratamiento también implica una responsabilidad de los representantes.

“Les pedimos que el Senado asuma con urgencia su responsabilidad y avance en la aprobación del proyecto que ya cuenta con el respaldo de la Cámara de Diputados. La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones”, expresaron en el documento.

En ese sentido, describieron las consecuencias que genera la ludopatía en los jóvenes y en sus entornos familiares. “Detrás de esta realidad hay familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran. En los casos más dolorosos, también aparecen la desesperación y el riesgo de suicidio”, advirtieron.

La carta también hace referencia a la reciente visita del papa León XIV a la Argentina. Los representantes del Episcopado retomaron una de sus primeras frases durante su mensaje en el Palacio Libertad: “Es un soplo la vida… pero perdura el bien”, y plantearon que la protección de las nuevas generaciones requiere decisiones que prioricen el bien común por encima de los intereses particulares.

“Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”, remarcaron.

Por último, insistieron en que la falta de tratamiento no puede convertirse en una respuesta frente a la problemática y reclamaron que los legisladores expresen qué posición tienen sobre el tema. “Cuando está en juego la vida, la indiferencia y las postergaciones también tienen consecuencias. Hoy tienen la oportunidad y la responsabilidad de dar una respuesta a nuestra sociedad”, concluyeron.

El documento lleva las firmas de Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina; el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero; César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo; y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la entidad.

El Senado acordó tratar el próximo jueves 26 de noviembre el proyecto de ley para prevenir la ludopatía infantil y juvenil y regular las apuestas online. La decisión se tomó el jueves pasado, cuando el pleno rechazó el pedido del justicialismo de debatir inmediatamente la iniciativa, pero aprobó por unanimidad, con 70 votos, incorporarla a la agenda de la próxima semana, con o sin dictamen de comisión.

TN