El Senado de la Nación debate el proyecto de ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea con el objetivo de evitar que pierda estado parlamentario el 30 de noviembre de 2026 .

Tras más de 2 años sin tratamiento, el Senado convocó esta semana a un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales -las 3 presididas por La Libertad Avanza- para este miércoles 25 a las 10 hs. El objetivo es emitir dictamen y llevar el tema al recinto el jueves 26.

Los bloques dialoguistas del Senado le exigieron al oficialismo que el Gobierno nacional se comprometa públicamente a incluir la ley contra la ludopatía en las sesiones extraordinarias de diciembre antes de acompañar un dictamen con modificaciones. Si hay cambios mínimos, debería volver a Diputados, donde tuvo media sanción hace ya dos años.

El proyecto con media sanción en Diputados tiene 54 artículos organizados en 13 capítulos, y unificó 6 expedientes de distintos bloques políticos. Fue aprobado por la Cámara baja en noviembre de 2024 con el voto de la Coalición Cívica, Unión por la Patria, la izquierda y sectores de la Unión Cívica Radical (UCR).

Regula a todos los operadores, no solo a los ilegales. Prohíbe toda publicidad, promoción y patrocinio del juego online, incluyendo bonos de bienvenida, auspicios a equipos y deportistas, naming de estadios, publicidad con influencers y difusión en festivales o recitales. También prohíbe el acceso de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años a sitios y plataformas de juegos de azar, pronósticos y apuestas deportivas en línea.

La principal diferencia entre la media sanción y la propuesta enviada por el Ejecutivo en mayo es el alcance: el proyecto de Diputados regula a todos los operadores de juego online, con y sin licencia, mientras que el del Ejecutivo apunta sólo a los ilegales y deja a los autorizados bajo control de las provincias, que son las que otorgan las licencias.

A partir de lo que ocurre en el recinto, se abren 2 escenarios:

El Senado aprueba la media sanción sin cambios: el proyecto se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo, que puede promulgarlo o vetarlo. El Senado aprueba el proyecto con modificaciones: vuelve a la Cámara de Diputados. En ese caso, según el artículo 1 de la Ley 13.640 (conocida como “Ley Olmedo”), el proyecto gana un año más de vigencia, por lo que podría tratarse durante todo 2027.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) envió una carta abierta a los senadores para reclamar que traten el proyecto de ley contra la Ludopatía, aprobado por la Cámara de Diputados y que nunca llegó al recinto del Senado.

“Les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley”, escribieron los obispos, y advirtieron que dejarlo caer “es también ser parte de esa muerte silenciosa ” que, según la carta, amenaza a muchos jóvenes. El texto aclara que se refiere a la media sanción de 2024 y no al proyecto que el Gobierno nacional envió al Senado en mayo de este año.

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