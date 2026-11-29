Compras en comercios especializados en productos gamer, electrodomésticos y artículos para el hogar, transferencias de dinero entre funcionarios y extracciones de efectivo forman parte de los movimientos bancarios de la estructura gubernamental que dirigió Manuel Adorni.

La documentación, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas mediante un pedido de acceso a la información pública, revela consumos por casi $11 millones y US$3.000 en una sola tarjeta de crédito corporativa, además de operaciones realizadas con tarjetas prepagas asignadas a funcionarios de la Secretaría de Comunicación y Medios.

Los registros también permiten reconstruir transferencias desde una tarjeta asignada al propio Adorni hacia otras áreas de la Secretaría.

La información fue entregada este jueves, 161 días después de la presentación de la solicitud original y tras un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

Las compras en comercios gamer



Dos funcionarias designadas por Adorni y vinculadas directamente con la administración de los recursos públicos registraron compras en comercios especializados en equipamiento gamer durante el mismo período en el que el entonces vocero presidencial adquirió aparatos para videojuegos mediante tarjetas personales de funcionarios que trabajaban bajo su órbita.

Se trata de Bárbara Yael Pintelos, quien fue directora general de Administración y posteriormente subsecretaria de Medios Públicos, y María Constance Conde Mauger, directora de Presupuesto y Finanzas.

Ambas habían sido designadas mediante resoluciones firmadas por el propio Adorni: la 1088/2025 y la 1251/2025, respectivamente.

Los movimientos bancarios registran consumos en Venex y Gaming City por $77.133, efectuados entre julio y octubre de 2025.

Venex es una empresa especializada en informática que comercializa computadoras gamer, placas de video, monitores y periféricos, mientras que Gaming City vende equipamiento informático y accesorios para videojuegos.

También aparecen operaciones identificadas con los nombres comerciales Americancompu, Cyberdyne, Ditech Global y XTR.

Según reveló La Nación en junio de este año, Adorni adquirió en agosto de 2025 un monitor gamer y dos proyectores por aproximadamente $5,8 millones mediante tarjetas personales de dos funcionarios de su área.

Una de las operaciones estatales, identificada bajo el nombre comercial Cyberdyne, se registró el 18 de agosto de 2025, un día antes de la compra del monitor gamer examinada por la Justicia.

A diferencia de aquellas operaciones privadas, los nuevos registros corresponden a tarjetas financiadas con fondos públicos.

La documentación bancaria no permite identificar los productos adquiridos ni establecer una relación directa entre ambas series de compras.

El dinero que salió de la tarjeta de Adorni

Los movimientos bancarios permiten reconstruir el recorrido de parte de los fondos administrados por la Secretaría.

El 24 de abril de 2025 se acreditó $1 millón en una tarjeta prepaga asignada a Adorni. Cuatro días después, la totalidad del importe fue transferida a Coordinación Administrativa.

Desde allí se derivaron $423.648,04 a la tarjeta de Pintelos, mientras que el resto retornó a la cuenta principal del organismo.

Ese mismo día, la tarjeta de la funcionaria registró una compra de casi $200.000 identificada como “MERPAGO*DAS”, comercio en el que tres días antes había efectuado otro consumo.

Ambas operaciones sumaron $437.028,96 y los registros entregados no permiten determinar la identidad del proveedor ni los productos adquiridos.

La misma tarjeta que recibió parte de los fondos procedentes de la asignada a Adorni registró posteriormente consumos en restaurantes, extracciones de efectivo y la compra en Venex.

Los registros no identifican al usuario que ejecutó las transferencias ni permiten determinar qué parte de los fondos financió cada adquisición.

Electrodomésticos y artículos para el hogar

Entre septiembre y diciembre de 2025, la tarjeta estatal asignada a Conde Mauger registró 21 compras por más de $2 millones.

Entre los comercios aparecen Los Kovas, dedicado a la venta de artículos de cocina, baño y decoración; Tidi, que comercializa electrodomésticos y tecnología, y Demasled, especializado en iluminación LED y materiales eléctricos.

Los pagos a esas tres empresas superaron los $336.000 y se efectuaron durante el período en que se realizaron las remodelaciones integrales del departamento de Caballito que Adorni adquirió en noviembre de 2025.

Según publicó La Nación en abril de este año, aquellas refacciones se extendieron entre mayo y noviembre de 2025 e incluyeron trabajos en la cocina, los baños y otros ambientes, cuando el inmueble todavía pertenecía a sus anteriores propietarias.

Posteriormente, el contratista Matías Tabar declaró ante la Justicia sobre trabajos adicionales de carpintería y mobiliario realizados en esa propiedad.

Hasta el momento, no existe documentación que vincule las compras estatales con las refacciones del inmueble. Las facturas y los remitos permitirían establecer qué productos fueron adquiridos y cuál fue su destino.

Los registros bancarios también muestran que el 24 de septiembre de 2025, el mismo día en que finalizó la vigencia de las dos tarjetas prepagas asignadas a Adorni, Conde Mauger recibió $1,5 millones desde la cuenta principal del organismo bajo el concepto “Caja nueva”.

Ese día se registró la compra en Los Kovas.

Cursos privados, restaurantes y efectivo

Entre los consumos de la tarjeta de Conde Mauger también figuran operaciones en Mercado Libre por casi medio millón de pesos, dos pagos por $350.000 identificados bajo el nombre comercial Georgina Berta y otros dos por $312.000 a Coderhouse, una plataforma privada de educación que ofrece cursos virtuales de programación, marketing digital, diseño e inteligencia artificial.

Los pagos a Coderhouse se efectuaron el 6 de noviembre de 2025, cuando Adorni ya se desempeñaba como jefe de Gabinete. No se informó qué capacitaciones fueron contratadas ni quiénes fueron sus beneficiarios.

Por su parte, la tarjeta de Pintelos registró consumos en restaurantes y 11 extracciones de efectivo por $448.000, seis de ellas realizadas durante una misma jornada.

La Secretaría no entregó las facturas ni los comprobantes que permitan conocer el destino específico de esos gastos. En su respuesta oficial, argumentó que hacerlo demandaría “tareas de relevamiento, recopilación, procesamiento y sistematización” e implicaría “un esfuerzo estatal desmedido en función de los recursos administrativos y operativos necesarios para su cumplimiento”.

Una tarjeta con casi $11 millones en consumos

La documentación incluye, además, los resúmenes de una tarjeta de crédito corporativa asignada a Ana Gimena Fernández, directora de Contabilidad y Tesorería, con un límite de compras de $9 millones.

Entre octubre de 2025 y agosto de 2026, esa tarjeta acumuló consumos por $10.965.505,39 y US$2.996,96.

Los registros incluyen suscripciones periodísticas, programas de edición audiovisual y plataformas digitales.

Entre las operaciones en moneda extranjera aparece un pago de US$2.210,57 a ChatGPT, además de cargos recurrentes de ElevenLabs, una plataforma de inteligencia artificial que permite generar y clonar voces.

La documentación entregada no detalla las licencias adquiridas, sus usuarios ni las producciones específicas para las que fueron utilizadas.

Este jueves se presentó un nuevo reclamo ante la AAIP para obtener las facturas, las autorizaciones y los expedientes de rendición que permitan determinar el destino de los bienes y servicios adquiridos con fondos públicos.

En cuanto a la investigación patrimonial de Adorni, el fiscal federal Gerardo Pollicita consideró el pasado 6 de noviembre que no existían elementos suficientes para sostener una acusación por enriquecimiento ilícito y solicitó que se investigara una eventual evasión tributaria.

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