Llega el Papa León XIV a la Argentina

Llega este domingo a la Argentina por primera vez desde que asumió el gobierno de la Iglesia Católica el 8 de mayo de 2025, el Papa León XIV. Permanecerá en el país cuatro días con una intensa agenda de actividades que lo llevará de Buenos Aires a Córdoba y Luján.



Esta es la organización de actividades completa del Sumo Pontífice en la Argentina:

DÍA 1 - Domingo 8

16.30



Llegada a la Argentina



Arribo desde Uruguay al Aeroparque Internacional Jorge Newbery y recepción oficial.



17.00



Homenaje a San Martín



Visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la plaza San Martín.



17.20



Bienvenida oficial



Ceremonia de recepción en la Casa Rosada.



17.50



Encuentro con Javier Milei



Reunión con el Presidente en la Casa Rosada.



18.30



Primer mensaje del Papa en suelo argentino



Será durante el encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

DÍA 2 - Lunes 9

9.15



Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione



Encuentro con los trabajadores y las personas asistidas del lugar.



11.30



Santa misa en el Monumento de los Españoles



Evento masivo en el que se podrá oír la primera homilía del Papa en el país.



16.10



Encuentro con representantes del mundo del trabajo



León XIV dará un discurso ante un grupo de empresarios y sindicalistas de distintas ramas en el auditorio de la UCA.



17.30



Encuentro interreligioso



Reunión con líderes de las comunidades cristianas y de las distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.



18.45



Celebración de vísperas en la Catedral



Oración vespertina con el Episcopado argentino y los equipos sinodales.



19.45



Cena con los obispos



Cierre de la jornada con una cena en la Casa Arzobispal.

DÍA 3 - Martes 10

7.30



Partida hacia Córdoba



Salida en avión de Aerolíneas Argentinas desde el Aeroparque Jorge Newbery.



9.00



Llegada y bienvenida



Arriba al Aeropuerto Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, de Córdoba.



10.00



Santa misa en Córdoba



Será el segundo evento masivo al aire libre; será en el predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones).



15.15



Encuentro con la comunidad pastoral



Reunión en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.



16.55



Partida desde Córdoba



Salida en avión desde el Aeropuerto de Córdoba hacia Buenos Aires.



18.10



Regreso a Buenos Aires



Arribo al Aeroparque Jorge Newbery.



20.15



Vigilia con la juventud



Encuentro con jóvenes junto al Monumento de los Españoles.

DÍA 4 - Miércoles 11

8.00



Visita al Complejo Penitenciario Federal de la CABA



Encuentro y saludo a los presos de la cárcel de Villa Devoto.



10.00



Santa misa en Luján



Celebración y despedida multitudinaria en la plaza situada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.



13.30



Despedida oficial



Ceremonia de cierre en el Aeropuerto Ministro Pistarini, en Ezeiza.

Mensaje

Los mensajes que León XIV brindó en Uruguay, podrían resultar un anticipo de las preocupaciones que transmitirá en la Argentina. Y entre ellas, se encuentran el firme rechazo al aborto, el cuidado de los más frágiles y el llamado a la construcción de puentes para superar la fragmentación. Esas fueron algunas de las señales que dejó el Sumo Pontífice en el vecino país, en las horas previas a su viaje a Buenos Aires.