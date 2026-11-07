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POR PRIMERA VEZ EN EL MARCO DE UNA gira por latinoamérica

Llega el Papa León XIV a la Argentina

El Sumo Pontífice permanecerá cuatro días con una intensa agenda en diversos puntos del país.
 

Por El Litoral

Sabado, 07 de noviembre de 2026 a las 20:32

Llega este domingo a la Argentina por primera vez desde que asumió el gobierno de la Iglesia Católica el 8 de mayo de 2025, el Papa León XIV. Permanecerá en el país cuatro días con una intensa agenda de actividades que lo llevará de Buenos Aires a Córdoba y Luján.

Esta es la organización de actividades completa del Sumo Pontífice en la Argentina:

DÍA 1 - Domingo 8 

16.30

Llegada a la Argentina

Arribo desde Uruguay al Aeroparque Internacional Jorge Newbery y recepción oficial.

17.00

Homenaje a San Martín

Visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la plaza San Martín.

17.20

Bienvenida oficial

Ceremonia de recepción en la Casa Rosada.

17.50

Encuentro con Javier Milei

Reunión con el Presidente en la Casa Rosada.

18.30

Primer mensaje del Papa en suelo argentino

Será durante el encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

DÍA 2 - Lunes 9 

9.15

Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione

Encuentro con los trabajadores y las personas asistidas del lugar.

11.30

Santa misa en el Monumento de los Españoles

Evento masivo en el que se podrá oír la primera homilía del Papa en el país.

16.10

Encuentro con representantes del mundo del trabajo

León XIV dará un discurso ante un grupo de empresarios y sindicalistas de distintas ramas en el auditorio de la UCA.

17.30

Encuentro interreligioso

Reunión con líderes de las comunidades cristianas y de las distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

18.45

Celebración de vísperas en la Catedral

Oración vespertina con el Episcopado argentino y los equipos sinodales.

19.45

Cena con los obispos

Cierre de la jornada con una cena en la Casa Arzobispal.

DÍA 3 - Martes 10  

7.30

Partida hacia Córdoba

Salida en avión de Aerolíneas Argentinas desde el Aeroparque Jorge Newbery.

9.00

Llegada y bienvenida

Arriba al Aeropuerto Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, de Córdoba.

10.00

Santa misa en Córdoba

Será el segundo evento masivo al aire libre; será en el predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones).

15.15

Encuentro con la comunidad pastoral

Reunión en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

16.55

Partida desde Córdoba

Salida en avión desde el Aeropuerto de Córdoba hacia Buenos Aires.

18.10

Regreso a Buenos Aires

Arribo al Aeroparque Jorge Newbery.

20.15

Vigilia con la juventud

Encuentro con jóvenes junto al Monumento de los Españoles.

DÍA 4 - Miércoles 11

8.00

Visita al Complejo Penitenciario Federal de la CABA

Encuentro y saludo a los presos de la cárcel de Villa Devoto.

10.00

Santa misa en Luján

Celebración y despedida multitudinaria en la plaza situada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

13.30

Despedida oficial

Ceremonia de cierre en el Aeropuerto Ministro Pistarini, en Ezeiza.

Mensaje

Los mensajes que León XIV brindó en Uruguay, podrían resultar un anticipo de las preocupaciones que transmitirá en la Argentina. Y entre ellas, se encuentran el firme rechazo al aborto, el cuidado de los más frágiles y el llamado a la construcción de puentes para superar la fragmentación. Esas fueron algunas de las señales que dejó el Sumo Pontífice en el vecino país, en las horas previas a su viaje a Buenos Aires.

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