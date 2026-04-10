Habló la mamá del nene que murió en Comodoro Rivadavia: “Yo no maté a mi hijo”

La madre de Ángel, el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, se defendió de las acusaciones de la familia paterna: "Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué", explicó Mariela Altamirano, de 28 años.

Cómo ocurrió el hecho según la madre

El niño murió el domingo en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, tras haber ingresado por una descompensación sufrida en su casa. Según el relato de la mujer, el episodio ocurrió durante la mañana, cuando intentaron despertarlo.

Altamirano sostuvo que el menor dormía muchas horas y que, al intentar llevarlo al baño, notaron que no reaccionaba con normalidad. Indicó además que, minutos después, advirtieron que no respiraba.

Ante esa situación, explicó que comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras esperaban una ambulancia. Mariela también describió cómo buscaron ayuda: “Lo envolvimos con una campera y salimos los dos a la calle gritando a los vecinos. Mi hijo estaba desmayado”.

De acuerdo a la información oficial, el niño ingresó al centro de salud pasadas las 8.30 y murió antes de la medianoche mientras permanecía internado en terapia intensiva.

En su defensa, la mujer insistió en que no ejercieron violencia contra el menor y aseguró que también busca esclarecer lo sucedido. “Yo también quiero saber qué pasó ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictos para que estén conmigo”, expresó.

Informe preliminar y giro en la investigación

Sin embargo, el caso tomó un giro tras conocerse el informe preliminar de la autopsia, que reveló la presencia de lesiones internas en la cabeza del niño, lo que profundizó las sospechas. Por su parte, el padre biológico del menor aseguró que se trató de un homicidio y reclamó justicia.

Por su lado, la mujer de 28 años sostuvo que sufrió violencia durante el embarazo: “Me atacaba a mí con cuchillos. Decía que si yo lo dejaba, él se iba a matar. Yo nunca tuve intenciones de irme a Córdoba, me fui por las circunstancias, porque me sacó a mi hijo y me echó a mí de la casa”, relató.

Por lo pronto, el fiscal Facundo Oribones ya imputó a Altamirano y a su pareja, como principales sospechosos. Y a su vez, pidieron información a las autoridades de Misiones y Corrientes, provincias donde habría vivido la madre de Ángel, para tener detalles de las denuncias en su contra.

Con información de ADNSUR.