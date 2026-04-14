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La inflación de marzo fue de 3,4% y acumuló 9,4% en los primeros tres meses del año

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual se aceleró 0,5 puntos porcentuales en relación con febrero. El indicador del tercer mes de 2026 estuvo impulsado por aumentos en transporte y educación.
 

Por El Litoral

Martes, 14 de abril de 2026 a las 16:47

La inflación de marzo fue 3,4% -el dato más alto desde marzo de 2025 (3,7%)- y acumuló 9,4% en el primer trimestre del año, informó este martes el INDEC. La variación mensual se aceleró 0,5 puntos porcentuales. El IPC nacional acumuló un aumento de 32,6% en los últimos 12 meses.

La división que registró la mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada principalmente por los aumentos en carnes y derivados.

Por su parte, la división de mayor aumento en el mes fue Educación (12,1%), en línea con el inicio del ciclo lectivo. Le siguió Transporte (4,1%), por incrementos en combustibles, transporte público y pasajes aéreos.

En el otro extremo, las menores variaciones se registraron en Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%) y Bienes y servicios varios (1,7%).

La evolución del IPC

El presidente Javier Milei se refirió al dato de inflación de marzo a través de su cuenta en X, donde reconoció que “el dato es malo” y aseguró que “la inflación nos repugna”.

Sin embargo, el mandatario sostuvo que existen “elementos duros” para explicar lo ocurrido en el mes y se mostró optimista de cara a los próximos registros, al señalar que esperan que “la inflación retorne a su sendero decreciente”. Además, agregó que profundizará su explicación en su discurso de esta tarde en la AmCham.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (5,1%) lideraron el incremento, seguidos por el IPC núcleo (3,2%), mientras que los Estacionales (1,0%) mostraron subas moderadas.

Por regiones, el mayor aumento mensual se registró en el Noreste (4,1%) y el Noroeste (4,0%), seguidos por Cuyo (3,2%). En tanto, la región Pampeana (3,3%) y el GBA (3,4%) se ubicaron cerca del promedio nacional, mientras que la Patagonia (2,5%) registró el menor incremento.

En términos interanuales, la inflación alcanzó el 32,6%, con fuertes incrementos en rubros vinculados a vivienda, servicios y transporte.

Rubro por rubro: las divisiones que quedaron por encima del nivel general en marzo de 2026

  • Educación: 12,1%
  • Transporte: 4,1%
  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,7%
  • Recreación y cultura: 3,6%
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3,4%
  • Restaurantes y hoteles: 3,4%.

Las divisiones que quedaron por debajo del nivel general en marzo de 2026

  • Prendas de vestir y calzado: 3,1%
  • Comunicación: 2,9%
  • Salud: 2,6%
  • Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,1%
  • Bienes y servicios varios: 1,7%
  • Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,3%.

TN

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