La inflación de marzo fue de 3,4% y acumuló 9,4% en los primeros tres meses del año

La inflación de marzo fue 3,4% -el dato más alto desde marzo de 2025 (3,7%)- y acumuló 9,4% en el primer trimestre del año, informó este martes el INDEC. La variación mensual se aceleró 0,5 puntos porcentuales. El IPC nacional acumuló un aumento de 32,6% en los últimos 12 meses.

La división que registró la mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada principalmente por los aumentos en carnes y derivados.

Por su parte, la división de mayor aumento en el mes fue Educación (12,1%), en línea con el inicio del ciclo lectivo. Le siguió Transporte (4,1%), por incrementos en combustibles, transporte público y pasajes aéreos.

En el otro extremo, las menores variaciones se registraron en Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%) y Bienes y servicios varios (1,7%).

La evolución del IPC

El presidente Javier Milei se refirió al dato de inflación de marzo a través de su cuenta en X, donde reconoció que “el dato es malo” y aseguró que “la inflación nos repugna”.

Sin embargo, el mandatario sostuvo que existen “elementos duros” para explicar lo ocurrido en el mes y se mostró optimista de cara a los próximos registros, al señalar que esperan que “la inflación retorne a su sendero decreciente”. Además, agregó que profundizará su explicación en su discurso de esta tarde en la AmCham.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (5,1%) lideraron el incremento, seguidos por el IPC núcleo (3,2%), mientras que los Estacionales (1,0%) mostraron subas moderadas.

Por regiones, el mayor aumento mensual se registró en el Noreste (4,1%) y el Noroeste (4,0%), seguidos por Cuyo (3,2%). En tanto, la región Pampeana (3,3%) y el GBA (3,4%) se ubicaron cerca del promedio nacional, mientras que la Patagonia (2,5%) registró el menor incremento.

En términos interanuales, la inflación alcanzó el 32,6%, con fuertes incrementos en rubros vinculados a vivienda, servicios y transporte.

Rubro por rubro: las divisiones que quedaron por encima del nivel general en marzo de 2026

Educación : 12,1%

: 12,1% Transporte : 4,1%

: 4,1% Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,7%

Recreación y cultura: 3,6%

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3,4%

Restaurantes y hoteles: 3,4%.

Las divisiones que quedaron por debajo del nivel general en marzo de 2026

Prendas de vestir y calzado : 3,1%

: 3,1% Comunicación : 2,9%

: 2,9% Salud: 2,6%

Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,1%

Bienes y servicios varios: 1,7%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,3%.

TN