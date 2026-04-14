Hacen falta $1.434.464 al mes para superar la línea de la pobreza

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el informe de Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT) correspondiente a marzo de 2026. De acuerdo con los datos oficiales, la CBT registró una variación de 2,6% respecto al mes anterior, lo que implica que un hogar de cuatro integrantes necesitó ingresos por un total de $1.434.463,81 para no caer bajo la línea de pobreza.

Por su parte, la CBA, que determina la línea de indigencia, tuvo un incremento del 2,2% durante el tercer mes del año. De esta manera, el mismo grupo familiar requirió de $658.010,93 mensuales únicamente para cubrir sus necesidades básicas alimentarias. El informe técnico destaca que “durante marzo de 2026, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 2,2%”.

El análisis de la evolución de precios muestra que la brecha respecto al año anterior continúa siendo significativa. Las variaciones interanuales se ubicaron en un 32,8% para la canasta alimentaria y en un 30,4% para la canasta total. En lo que va del año 2026, la suba acumulada alcanzó el 11,6% en el caso de la CBA y el 9,6% para la CBT.

Para un adulto equivalente —referencia que el organismo toma sobre un varón de entre 30 y 60 años con actividad moderada—, el costo de la canasta alimentaria se situó en $212.948,52. En tanto, el valor de la canasta total para ese mismo perfil de referencia fue de $464.227,77. Según explica el documento oficial, “la CBA se valoriza cada mes con los precios relevados por el Indice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA)”.

Requerimientos según la composición del hogar

El Indec presenta diversos ejemplos de configuración familiar para ilustrar el alcance de estos indicadores. Un hogar de tres integrantes, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años, necesitó en marzo un total de $1.142.000,31 para no ser considerado pobre y $523.853,36 para no ser indigente.

En el caso de una familia tipo de cuatro integrantes, compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, la cifra requerida ascendió a los mencionados $1.434.463,81 para la CBT y a $658.010,93 para la CBA.

Finalmente, para un hogar de cinco integrantes, constituido por una pareja de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años, el costo de la canasta básica total fue de $1.508.740,25, mientras que la alimentaria se ubicó en $692.082,69.

Según el Indec, esta diferenciación se debe a que “los requerimientos nutricionales son diferentes según la edad, el sexo y la actividad de las personas”, por lo que es “necesario hacer una adecuación que refleje las características de cada miembro de un hogar en relación con sus necesidades nutricionales”. Para realizar este cálculo, el organismo utiliza la unidad de referencia denominada “adulto equivalente”, la cual se basa en un requerimiento energético de 2.750 kcal.

Desaceleración de precios

El incremento mensual registrado en marzo muestra una desaceleración respecto a los valores de enero, cuando la canasta alimentaria había subido un 5,8% y la total un 3,9%. No obstante, los niveles actuales mantienen la presión sobre el presupuesto familiar, considerando que en febrero las subas habían sido del 3,2% y 2,7% respectivamente.

Un dato positivo, es que los salarios vienen aumentando por encima de ambas canastas. Si bien no es posible hacer una comparación con los datos de marzo (el último informe de salarios corresponde a enero), un análisis de lo que mostraban los números en el primer mes del año basta para entender cómo se vienen comportando ambas variables.

Según el Indec, entre enero de 2025 e igual mes de 2026 los salarios tuvieron un aumento nominal del 37,7%. En ese mismo período, la Canasta Básica Total se encareció 31,6%, mientras que la CBA registró un aumento del 37,6%. Habrá que esperar a que el Indec publique los próximos informes para saber si la tendencia se mantuvo en todo el primer trimestre.

(Con información de Infobae)