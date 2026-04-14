Inflación de marzo: el NEA registró un 4,1% y es la región con mayores subas de todo el país

El Indec dio a conocer este martes las cifras oficiales de la inflación de marzo de 2026 y la región del Nordeste (NEA) registró una suba del 4,1%, posicionándose como el área con el incremento de precios más alto de la Argentina, superando por siete décimas el promedio nacional del 3,4%.

A nivel país, el incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto al 2,9% de febrero marca la cifra más alta desde marzo de 2025. Con este registro, la inflación interanual trepó al 32,6%, mientras que el acumulado en lo que va del año ya alcanza el 9,4%, una cifra que preocupa al equipo económico del gobierno de Juan Pablo Valdés por su impacto directo en el consumo local.

Educación y servicios: los rubros que más subieron

El informe detalló que el inicio del ciclo lectivo fue el principal motor de los aumentos en la región. El rubro Educación sufrió un impacto del 22,7%, reflejando los ajustes en cuotas de colegios privados y materiales escolares.

Otros rubros que empujaron el índice en el NEA fueron:

Servicios públicos y transporte: registraron una suba del 9,7% , influenciados por los ajustes tarifarios y el precio de los combustibles.

Restaurantes y hoteles: con un incremento del 4,9% .

Alimentos y bebidas no alcohólicas: el ítem más sensible para los sectores vulnerables subió un 4,5%.

El contexto nacional: petróleo y estacionalidad

El dato nacional del 3,4% confirmó que el conflicto bélico en Medio Oriente y el consecuente aumento del petróleo impactaron de lleno en los surtidores locales. Además de los combustibles, las presiones estacionales de la "vuelta a clases" terminaron de conformar un escenario de nueve meses consecutivos de aceleración de precios, una tendencia que comenzó en julio de 2025 (cuando la inflación era del 1,9%).

Pese a la racha alcista, desde el Gobierno Nacional proyectan que abril marcará el inicio de un proceso de desaceleración gradual y un leve repunte de la actividad económica. Sin embargo, para los habitantes del NEA, el desafío inmediato sigue siendo el desfasaje de los salarios frente a una inflación regional que no da tregua y se mantiene sistemáticamente por encima del promedio de las demás provincias.