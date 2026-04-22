La Justicia declaró la quiebra de SanCor por una deuda de US$120 millones

La Justicia de Santa Fe declaró la quiebra de Sancor, la histórica cooperativa láctea que atraviesa una profunda crisis desde hace dos décadas. El fallo se conoció tras el pedido de la propia empresa a causa de deudas por más de US$120 millones .

La decisión fue tomada por la Justicia de Rafaela, que consideró inaplicable el procedimiento de salvataje previsto en la Ley de Concursos y Quiebras. Sancor arrastraba deudas superiores a los 120 millones de dólares y acumulaba ocho meses de sueldos atrasados a sus trabajadores, en un contexto de fuerte deterioro operativo y financiero.

La resolución judicial dispuso la continuidad de la sindicatura en el proceso, que deberá actuar bajo control estricto y con la obligación de agilizar las tareas, con posibilidad de remoción en caso de incumplimiento.

Producción transitoria

Asimismo, se autorizó el funcionamiento de aquellas plantas que aún mantengan actividad productiva, especialmente las vinculadas a contratos vigentes.

En los demás casos, se ordenó preservar los activos para evitar un mayor deterioro, mientras se define el futuro de cada unidad productiva en un plazo de cinco días.

El fallo estableció que la continuidad de la operación será transitoria hasta la eventual venta de los activos. En ese momento, cesarán los contratos y actividades, salvo que los nuevos propietarios decidan mantenerlos.

Los salarios y las obligaciones generadas durante esta etapa serán considerados gastos del proceso concursal, con prioridad de pago según lo establece la normativa vigente.

Fundada en 1938 en Sunchales, Sancor llegó a liderar el sector lácteo en Argentina, con una producción que en los años ‘90 superaba los 4,6 millones de litros de leche diarios.