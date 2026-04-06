El fiscal avanza con la investigación del departamento de Adorni y busca conocer detalles de la operación

El fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitó al Registro de la Propiedad del Inmueble el historial completo de dominio de los inmuebles vinculados, con titulares, transferencias, escrituras, hipotecas y demás antecedentes registrales.

También información sobre los inmuebles vinculados a Adorni y a su esposa, Bettina Julieta Angeletti, en particular expensas, pagos, cuentas intervinientes y eventuales obras o mejoras.

El fiscal envió un oficio a la Dirección Nacional de Migraciones para tener detalles de los cruces migratorios para reconstruir con mayor precisión los itinerarios y modalidades de traslado que realizó el funcionario.

Pollicita también citó a declarar como testigo al exfutbolista Hugo Morales, quien fue el primer dueño del departamento del barrio de Caballito donde vive actualmente Adorni.

Otra de las medidas de pruebas solicitada por el fiscal es que se incorporen al expediente las declaraciones juradas de Adorni disponibles en el sitio oficial.

Entre los elementos que la Justicia analiza figuran el departamento en Capital Federal y una vivienda en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. También se investigan múltiples viajes al exterior, incluyendo un posible viaje familiar al Caribe, específicamente a Aruba, a fines de 2024.

Según pudo reconstruir TN, el jefe de Gabinete, habría salido el 29 de diciembre de 2024 (en ese momento era vocero). A la ida hizo escala en Lima (Perú) y a la vuelta en Ecuador.

Luego del viaje a Punta del Este, la Justicia pidió los registros de todas las entradas y salidas del país de Adorni y su esposa y el dato surge de ahí.

El presunto viaje presenta algunas contradicciones con declaraciones anteriores del funcionario respecto de no haber tomado vacaciones. Cuando fue cuestionado por el viaje de su esposa a Nueva York como parte de la comitiva oficial, Adorni afirmó públicamente que no se tomaba vacaciones desde hacía dos años. Ahora se busca contrastar si los registros oficiales coinciden con los movimientos reportados.

Pollicita sostuvo que las diligencias solicitadas buscan continuar colaborando con la profundización de la investigación y complementar medidas que ya fueron ordenadas por el juzgado de Ariel Lijo.

Los datos del departamento de Adorni

Adorni quedó bajo la lupa de la justicia tras la compra de un departamento en Caballito por 230 mil dólares. La operación, que se concretó el 18 de noviembre de 2025, llamó la atención por la estructura financiera: dos jubiladas le prestaron el 87% del monto total de la operación.

Según consta en el Registro de la Propiedad Inmueble, la vivienda tiene casi 200 metros cuadrados y pertenecía a Beatriz Viegas (72 años, domiciliada en Flores) y Claudia Sbabo, quienes no solo figuraron como vendedoras, sino también como acreedoras de un crédito hipotecario de USD 200 mil. Cada una aportó el 50% del préstamo, lo que permitió a Adorni completar la compra.

Antes de esta operación, el inmueble había sido propiedad del exfutbolista Hugo Alberto Morales.

La adquisición en Caballito no fue el único movimiento inmobiliario de Adorni en noviembre de 2025. Ese mismo mes, el funcionario también compró una casa en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, aunque esa vivienda figura a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti.

Sin embargo, en su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni no informó la venta de su anterior inmueble en Parque Chacabuco, lo que generó nuevas sospechas sobre la evolución de su patrimonio.

TN