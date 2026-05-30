Habló el padre de Agostina, la joven desaparecida en Córdoba: “El detenido no actuó solo"

A una semana de la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, su padre, Gabriel Vega, habló públicamente por primera vez y aseguró que Claudio Barrelier, único detenido, “no actuó solo”. Además, reclamó que las personas que puedan tener información colaboren con la Justicia para avanzar en la búsqueda de la adolescente.

En declaraciones a TN, el hombre contó que se encontraba en Merlo cuando tomó conocimiento de la desaparición de su hija: "Me agarró un ataque de nervios". Según relató, recibió el llamado del padrino de la menor durante la tarde del domingo y decidió regresar a Córdoba al día siguiente para sumarse a la búsqueda.

Tras regresar a Córdoba, Gabriel aseguró que comenzó a realizar averiguaciones por su cuenta para reunir información sobre Barrelier. “Me puse a investigar quién era, porque de la otra parte no me daban información”, afirmó. Además, reveló que consiguió su teléfono y mantuvo una conversación con el acusado y que existe una grabación de ese intercambio.

“La verdad es que dijo cosas bastante complicadas. Entre la madre y este tipo hay algo, no sé qué, pero hay algo. Yo lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina”, expresó.

"Hay gente implicada"

Gabriel remarcó que no piensa abandonar la búsqueda de su hija y aseguró haber colaborado activamente con los investigadores. “Yo lo único que quiero es que Agostina aparezca y que caiga quien tenga que caer. Ya no me interesa más nada”, manifestó. Luego, agregó: "Me voy a pelear con el mundo entero si lo tengo que hacer, porque yo voy a encontrar a Agostina. Lo voy a hacer".

También señaló que realizó averiguaciones en distintos sectores de Córdoba y aportó información a la fiscalía. “Yo ayudé a la gente de investigaciones a detener al tipo este”, sostuvo.

Respecto al principal sospechoso, insistió en que no habría actuado por su cuenta. “Para mí tiene ayuda. Solo no ha actuado. Hay gente que está implicada, hay cómplices”, afirmó.

Durante la entrevista también cuestionó las distintas versiones que surgieron en torno al vínculo con Barrelier. “Yo pido que digan la verdad. Y las personas que están implicadas; si fuiste responsable de alguna cosa, hacete cargo”, reclamó.

Críticas a la madre

Además, también cuestionó a la madre de Agostina por su vínculo con Claudio Barrelier. Sin nombrarla directamente, se preguntó por qué una persona decidiría vincularse con alguien que, según trascendió durante la investigación, tenía antecedentes y denuncias previas. “Si vos sabés que te relacionás con este tipo de gente y que tenía todas estas causas, ¿para qué la llevás a este tipo de lugares? ¿Para qué estás con esta gente?”, planteó.

Además, apuntó contra la forma en que la mujer fue aportando datos a las autoridades: “Al principio que no lo conocía, después que lo conocía, después que terminó siendo el novio y así se fue desglosando esta investigación”, afirmó. En ese sentido, reclamó que quienes tengan información colaboren con la Justicia: “Yo pido que digan la verdad. Si tiene más información que la diga y que se haga cargo”.