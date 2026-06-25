Se frenó la sesión en el Senado donde la oposición buscaba interpelar a Manuel Adorni

La sesión en el Senado donde la oposición buscaba la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se cayó hoy por falta de quórum. El cuerpo legislativo no logró reunir el número necesario de parlamentarios tras vencerse el tiempo de espera.

El presidente de la Cámara Alta, Bartolomé Abdala, frenó la jornada ante la ausencia de los legisladores necesarios para iniciar la sesión, que estaba pautada para las 11. El temario incluía el proyecto del Ejecutivo sobre inviolabilidad de la propiedad privada; sin embargo, desde la oposición, también se quería impulsar un pedido de interpelación sobre el jefe de Gabinete, en torno a la investigación por enriquecimiento ilícito.

La solicitud de explicación impulsada por los bloques opositores no contaba con un dictamen previo y, debido a esta situación técnica, la propuesta requería obligatoriamente el voto de los dos tercios del cuerpo para tratarse sobre tablas.

Cambios en Labor Parlamentaria

En principio, la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, había alcanzado un entendimiento previo con el justicialista José Mayans para debatir las mociones de interpelación a Adorni, bajo el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Sin embargo, en una nueva reunión de Labor Parlamentaria, con el apoyo de los bloques dialoguistas (la UCR, el PRO y fuerzas provinciales), se revirtió la decisión.