Una funcionaria confirmó que le prestó su tarjeta a Adorni para comprar un monitor de videojuegos

La directora general de Actividades Presidenciales, Laura Schiuma, confirmó ante la Justicia este lunes que el año pasado le prestó su tarjeta de crédito a Manuel Adorni para que comprara un monitor destinado al uso de videojuegos.

Estás declaraciones sucedieron ante el fiscal Gerardo Pollicita y en los tribunales federales de Comodoro Py, en el marco de una causa penal que investiga al ex funcionario por presunto enriquecimiento ilícito e inconsistencias en su patrimonio.

Schiuma ratificó que su tarjeta de crédito fue utilizada por Adorni, desde la cuenta personal que tenía el ex funcionario libertario de Mercado Libre, para adquirir un monitor gamer Samsung Odyssey Oled G8, que tenía valor de $2.184.999,00 en agosto de 2025

En la misma línea, manifestó ante los investigadores que, luego de la adquisición, el ex jefe de Gabinete le devolvió el dinero en efectivo.

Esta declaración complica, aún más, la situación judicial de Adorni, ya que el caso, que lleva adelante el fiscal Pollicita, investiga los consumos millonarios y deudas que superaban el sueldo que percibía durante su gestión como funcionario del Gobierno Nacional.

Además del monitor comprado con la tarjeta de Schiuma, la Justicia detectó que se usaron tarjetas de otro empleado de la Vocería Presidencial, Luis Enrique Aluju, para comprar dos proyectores Epson, tamién para videojuegos, por un valor de $1.831.795 cada uno, es decir, un total de casi 6 millones de pesos en equipos de entretenimiento.

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